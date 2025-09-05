El Enargas dispuso la aplicación de un recargo sobre el precio del gas natural desde septiembre







A través de la Resolución 612/2025, el organismo instruyó a las distribuidoras a facturar un recargo del 6,8% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

La aplicación del recargo comenzará el 1° de septiembre.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó este viernes la aplicación de un recargo sobre el precio del gas natural que comenzará a regir a partir del 1° de septiembre de 2025. La medida quedó establecida mediante la Resolución 612/2025, publicada en el Boletín Oficial, y será trasladada a la facturación de los usuarios residenciales bajo la leyenda “Fdo. Fiduciario Art. 75 Ley N.° 25.565. Modif. Ley 27.637”.

El recargo, fijado en un 6,8% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), se aplicará por cada metro cúbico (m³) de 9.300 kilocalorías consumido. Según el texto oficial, este porcentaje responde a lo dispuesto por el Ministerio de Economía en la Resolución 1253/2025 y se enmarca en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas creado por la Ley 25.565.

El recargo sobre el precio del gas La resolución establece que el nuevo esquema se aplicará a los consumos que se registren a partir del 1° de septiembre, promediando los porcentajes de recargo vigentes en cada período de facturación. Además, instruye a las distribuidoras a identificar el monto en las facturas de los usuarios y a comunicar la medida a todos los subdistribuidores autorizados en sus áreas de operación.

El organismo indicó que los porcentajes deberán actualizarse en caso de que se modifiquen las combinaciones de rutas de transporte utilizadas para abastecer cada subzona tarifaria o los valores de gas retenido aprobados por la autoridad regulatoria.

La resolución, firmada por el interventor del Enargas, Carlos Alberto María Casares, se inscribe en el marco de la normativa vigente sobre la emergencia del sector energético y la reestructuración de subsidios, que faculta a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía a definir los valores aplicables en el sistema de distribución.

