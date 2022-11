Cristina Kirchner: "La gente tiene que decidir si quiere volver a la Argentina que alguna vez tuvo"

Cristina y la "ruptura del pacto democrático"

En el inicio de su alocución, Cristina habló del atentado en su contra y dijo: "El pasado 1 de septiembre se quebró por primera vez el pacto democrático, el de respetar la vida. Hay que volver a reconstruir el pacto democrático separando a los violentos, al que quiere que el otro se meura porque piensa diferente. Ningún partido político en la argentina puede volver a aceptar eso".

Al respecto, remarcó que "el valor de la democracia, que algunos hoy ponen en duda, es el nada más y nada menos que el valor de la vida" y se refirió a una histórica frase de Alfonsín.

"Es cierto que con la democracia no se pudo ni comer, ni curar ni educar, pero sí se puede vivir, porque para educarse, para comer y para trabajar, primero hay que estar vivos", expresó la exmandataria.

Sobre este punto, la vicepresidenta consideró que "en el acuerdo democrático, podíamos tener todas las diferencias del mundo, pero nadie quería matar a nadie, a nadie se le deseaba la muerte por pensar diferente. Lo más importante fue precisamente eso".

Por su parte, la militancia coreó una vez la consigna "Cristina presidenta", uno de los motores de la convocatoria. Ante la expectativa general, la presidenta se limitó a responder con una frase de Juan Perón: "Todo en su medida y armoniosamente".

Seguridad

La vicepresidenta dedicó buena parte de su discurso al tema seguridad.

"Debemos incorporar al acuerdo democrático el tema seguridad. Un tema complejo, pero que hoy sufre el conjunto de la sociedad argentina. Hay que terminar con debates absurdos porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad, de la vida de los vecinos y las vecinas", empezó.

Luego, sin nombrarlo, lanzó un dardo dirigido a Horacio Rodríguez Larreta: "Algunos pueden tener la seguridad más resuelta que otros con la pauta publicitaria, pero la seguridad, los vecinos y las vecinas de la Argentina la sufren todos los días".

En esa tónica, cargó contra Juntos por el Cambio. "Si para algo sirvió lo que me pasó, fue para demostrar que cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad los mano dura, a la política de inteligencia criminal le pusieron una Miss Argentina para que la condujera. Que no nos berreteen más que saben de Inteligencia y seguridad".

"Y a la hermana de Miss Argentina a controlar los gastos del ministerio reservado del Ministerio de Seguridad", amplió.

Reflexionando sobre soluciones a la problemática, dijo: "El orden en una sociedad ayuda y contribuye con la seguridad. Para nosotros el orden es que el padre o la madre o ambos salgan todos los días a trabajar, los piden se queden en la casa o vayan al colegio y que todos juntos coman en su casa".

"Que la familia argentina vuelva a comer en su casa y no en el colegio no en los comedores. No hay orden que garantice más seguridad que eso. No es el gatillo fácil ni el palo, es el trabajo bien remunerado", agregó.