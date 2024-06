Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "Córtela presidente con la cantinela de "son los kirchneristas""

"Otra vez la burra al trigo… Córtela presidente con la cantinela de “son los kirchneristas”. No presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. La responsabilidad de “los kirchneristas” en ese ministerio (en ese entonces denominado Desarrollo Social), fue entre el año 2003 al 2015 y estuvo a cargo de la Dra. Alicia Kirchner", escribió en su cuenta oficial de X.

Milei ratificó su apoyo a Pettovello y acusó al kirchnerismo de querer "tirar un muerto"

En medio de horas difíciles para el Gobierno por la polémica por las 6.000 toneladas de alimentos almacenados, el presidente Javier Milei, de regreso al país luego de su viaje a Estados Unidos, ratificó su apoyo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y acusó al kirchnerismo de querer "tirar un muerto".

"No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires... No sea cosa que además quieran plantar muertos”, insinuó el mandatario y agregó que no descarta “que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto”.

En cuanto al escándalo por los alimentos no distribuidos próximos a vencer, que derivó en el despido del secretario de Familia y Niñez, Pablo de la Torre, Milei argumentó: "Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de ir en contra, de matar pobres", dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, justificó: "¿Sabe cuánto fue el nivel de error que hubo dentro del Ministerio? Fue del 0,03%. Es decir, estamos hablando del 3 en 10 mil. Ni la medicina tiene ese nivel de precisión". De todas formas, destacó el "sistema de contratos contingentes", diseñado por Federico Sturzenegger, y aseguró que no volverán a darse este tipo de errores.

En ese sentido, remarcó que "lo que está pasando en Capital Humano es que hay una ministra valiente, capaz, y con todas las agallas necesarias para enfrentar a todo este conjunto de delincuentes. Y que no solo se queda en una denuncia mediática. Va y lo lleva a la justicia”.

Además, denunció que hubo personas que "amenazaron a las familias de todos los miembros del Ministerio que están avanzando con denuncias" contra los dirigentes de los movimientos sociales.