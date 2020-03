De Vido liberado por Tribunal en causa Río Turbio (tenía domiciliaria)

De esta manera, el exfuncionario nacional alcanzó la libertad plena puesto que el 14 de diciembre pasado la Cámara Federal de Casación le había indicado al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la megacausa de los cuadernos, que hiciera efectiva las excarcelaciones de los señalados en la investigación. En aquella ocasión, el fallo argumentó: “El Tribunal, por mayoría resuelve disponer, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el día de la fecha, la inmediata libertad de Julio Miguel De Vido en la presente causa y sus conexas N° 13820/2018 y 1045a6/2014, la que no se hará efectiva por continuar detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, en la causa N° 5218/2016, bajo la modalidad de arresto domiciliario”. Sobre De Vido pesa una condena todavía no ratificada por Casación en la causa conocida como tragedia de Once.