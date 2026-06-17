Debut triunfal de la Selección en el Mundial 2026: ¿qué prefieren los argentinos: ser campeón o que mejore la economía?

El triunfo 3-0 sobre Argelia en el debut mundialista puso a la Selección en el centro de la escena. En este escenario, una encuesta reveló si los argentinos prefieren una nueva victoria de la selección o un cambio en la situación económica del país.

Archivo. Con la ilusión en marcha, la gente centra su atención en el máximo torneo futbolístico.

La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 con un contundente 3-0 con un hattrick de su emplema y capitán, Lionel Andrés Messi. Con el torneo en marcha para el conjunto nacional, el fútbol comienza a infiltrarse en el humor social y la opinión pública que ya definió si prefiere una mejora en el rumbo económico o un nuevo campeonato mundial.

Según un relevamiento de Giacobbe Consultores, el 48,8% de los consultados respondió que elegiría una mejora en la situación económica del país aunque Argentina tenga un mal desempeño en el torneo. Del otro lado, el 44,2% optó por la alternativa inversa: volver a ser campeón del mundo aun si la economía no mejora. Un 6,9% respondió que no sabe o no contestó.

El estudio también analizó hasta qué punto la Copa del Mundo puede funcionar como una vía de escape frente a los problemas cotidianos. El 46,9% consideró que el Mundial podría distraerlo parcialmente , aunque sin hacerle olvidar las dificultades diarias, mientras que el 37,9% aseguró que de ninguna manera dejaría de pensar en ellas . Apenas el 14,5% sostuvo que sí lograría abstraerse de los problemas durante la competencia.

El 93,4% aseguró que el triunfo de la Selección no influye en su voto.

La consultora también exploró si un eventual campeonato mundial podría tener impacto electoral sobre el presidente Milei. La respuesta predominante fue negativa: el 85,5% sostuvo que la gente votaría igual independientemente del resultado deportivo . Solo el 10,1% consideró que una nueva estrella podría traducirse en más apoyo electoral para el mandatario , mientras que el 4,4% no respondió.

En la misma línea, el 93,4% aseguró que el triunfo de la Selección no influye en su voto. Apenas el 3,9% admitió que podría votar a Milei si Argentina repite el título y un 2,7% se mostró indeciso.

La idea de aprovechar el Mundial como herramienta para impulsar una mayor unidad política tampoco encontró respaldo mayoritario. El 71,5% rechazó esa posibilidad, frente a un 27,3% que sí cree que el torneo podría servir para fortalecer consensos entre los argentinos. El 1,1% no respondió.

La imagen del Gobierno sigue sin recuperarse

El sondeo mundialista también vinculó la situación económica frente consumo vinculado al torneo. De cara al torneo, el 72,9% aseguró no haber adquirido ninguna camiseta de la Selección, el 18,8% dijo haber optado por una imitación y solo el 7,8% compró la original.

Los resultados se conocen en un contexto complejo para el Gobierno nacional. Distintos relevamientos coinciden en que la imagen de la gestión de Milei continúa atravesando un período de desgaste - debido a la situación económica y el caso Adorni - y no muestra señales claras de recuperación.

En este sentido, un estudio de Opinaia, realizado sobre 1.000 casos entre el 22 y el 27 de mayo, reveló que el 59% de los encuestados considera negativa la situación actual del país. Apenas el 15% la califica como positiva y un 26% la define como regular.

Milei imagen A pesar de las buenas noticias de las calificaciones crediticias, la imagen del Gobierno no repunta. Newtral

En paralelo, la desaprobación de la gestión alcanza el 56%, doce puntos por encima de la aprobación. La imagen personal del Presidente presenta números similares: 56% de valoración negativa contra un 42% positiva.

Al comparar su situación actual con la de un año atrás, el 40% afirmó estar peor. En contraste, solo el 25% sostuvo que está mejor y el 32% aseguró no percibir cambios.

Sin embargo, las expectativas hacia adelante muestran un escenario menos pesimista. El 31% cree que la economía mejorará en los próximos meses, mientras que el 36% proyecta un deterioro. El tercio restante considera que la situación permanecerá sin cambios.

Por su parte, otro relevamiento elaborado por Tendencia Consultores registró una profundización de la caída en la imagen del Gobierno iniciada en marzo. Allí, el 43,6% atribuyó los problemas económicos actuales principalmente a la política económica de Milei.

Respecto de las perspectivas futuras, el 42,7% considera que la economía familiar estará peor en los próximos meses. Del otro lado, un 32,6% mantiene una mirada optimista y espera una mejora en sus condiciones de vida.