Desde EEUU, Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y llamó a consolidar un "escudo contra el socialismo"

En una gala en Washington, el Presidente apoyó al candidato brasileño para el balotaje, reivindicó su alianza con Donald Trump y aseguró que "las ideas de la libertad tienen un efecto contagio".

El presidente Javier Milei profundizó este miércoles su alineamiento con las fuerzas de derecha de la región durante una actividad en Washington, donde expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro para el balotaje de Brasil y volvió a cuestionar a Luiz Inácio Lula da Silva . "Las ideas de la libertad tienen un efecto contagio porque son justas", sostuvo.

Milei habló durante la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana , organizada por Latino Wall Street en el Auditorio Andrew W. Mellon. Allí recibió el reconocimiento al "Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana" y presentó a la Argentina como parte de una transformación política que, según planteó, atraviesa al continente.

El mandatario dedicó parte de su discurso a las elecciones regionales y manifestó explícitamente su apoyo a Flávio Bolsonaro, quien enfrentará a Lula en la segunda vuelta brasileña del 25 de octubre . Incluso calificó al actual mandatario de Brasil como un "dictador comunista" y envió un mensaje de respaldo al expresidente Jair Bolsonaro.

"Desde nuestro Gobierno hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda Latinoamérica", afirmó Milei. En ese marco, repasó distintos resultados electorales de la región y sostuvo que existe un cambio político que favorece a los espacios identificados con su agenda ideológica.

El Presidente también reivindicó su alianza con Estados Unidos e Israel y afirmó que, desde su llegada a la Casa Rosada, la Argentina decidió "retornar a Occidente". A su entender, el país había sido apartado de ese posicionamiento por gobiernos que "hicieron causa común con las peores dictaduras de la región y del mundo".

Milei sostuvo que los gobiernos latinoamericanos deben acompañar el rumbo del presidente estadounidense Donald Trump y reclamó construir "un verdadero escudo contra el socialismo". También pidió que el oficialismo republicano salga fortalecido de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

"No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio", afirmó. Luego agregó: "Ahora tenemos el mandato de hacer el continente americano grande otra vez", una adaptación regional de la consigna política utilizada por Trump.

Para Milei, la expansión de esas ideas responde a que "son justas" y "son verdad". "Las ideas de la libertad tienen un efecto contagio, fundamentalmente porque son ideas justas, y porque son verdad: la verdad tarde o temprano triunfa", expresó.

Javier Milei defendió su gestión económica

Durante su exposición, el mandatario también repasó las principales medidas de su administración y aseguró que la Argentina aplicó "un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia". En esa línea, volvió a ubicar "la vida, la libertad y la propiedad" como los pilares de su programa de gobierno.

"Salir del populismo exige dos cosas: apagar el incendio y reconstruir las condiciones para crecer", planteó. Según Milei, administraciones anteriores consiguieron en algunos momentos estabilizar determinadas variables, pero no lograron reconstruir las bases necesarias para una expansión sostenida. "Nosotros hicimos las dos cosas", aseguró.

El Presidente también destacó el potencial de sectores como energía, minería, alimentos y tecnología. "Argentina siempre tuvo todo lo que el mundo necesita: energía, minerales, alimentos y talento", sostuvo, al tiempo que destacó que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ya acumula, según cifras oficiales mencionadas por el propio mandatario, más de u$s76.000 millones en proyectos aprobados.

"Buscamos que la Argentina sea, junto a Estados Unidos, un gran polo de futuro del continente", afirmó Milei, quien insistió en que su administración pretende profundizar tanto la apertura económica como el alineamiento geopolítico con Washington.

La visita continuará este jueves con una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei recibirá el premio "Global Champion of Free Enterprise". Más tarde participará en una actividad vinculada con la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), antes de emprender el regreso al país por la noche.