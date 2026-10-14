El desafío de un intendente a Javier Milei: "Si elimina el IVA, eliminamos las tasas"

Santiago Passaglia propuso que Nación deje de gravar las obras y servicios municipales. A cambio, San Nicolás quitaría el cobro de Seguridad e Higiene a comercios, pymes e industrias.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , desafió al presidente Javier Milei a acordar una reducción de impuestos nacionales y municipales. En una publicación en X, planteó que, si la Nación deja de cobrar IVA sobre las obras y servicios que realiza el municipio, su administración eliminará la Tasa de Seguridad e Higiene.

“Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente a que lo hagamos los dos” , escribió Passaglia, quien vinculó su propuesta con el pedido del mandatario de reducir las tasas locales.

El planteo establece una condición concreta: quitar el IVA que paga el municipio por las obras y servicios destinados a los vecinos , a cambio de dejar de cobrar el tributo que alcanza a comercios, pymes e industrias de la ciudad.

“Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra”, expresó el jefe comunal antes de detallar su propuesta.

“Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, pymes e industrias” , sostuvo.

El intendente resumió el intercambio con la consigna “IVA 0. TASA 0”. Su propuesta se refiere al impuesto aplicado a las obras y servicios municipales y a la eliminación de una tasa específica, sin plantear la supresión general del IVA ni de todos los cobros locales.

Passaglia afirmó que su administración está dispuesta a asumir una caída de la recaudación para concretar la reducción tributaria y reclamó una respuesta equivalente del Gobierno nacional.

“Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad. ¿Ustedes?”, preguntó en el mensaje dirigido a Milei. El jefe comunal cerró la publicación con otro cuestionamiento: “Hablar es fácil. Acá lo que importa son los hechos”.

Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos.



Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra.



Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San… pic.twitter.com/mLmiRvgNeP — Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 14, 2026

La UIPBA respaldó la propuesta y pidió una baja coordinada de impuestos

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) respaldó el planteo de Passaglia y convocó a los gobiernos nacional, provincial y municipales a trabajar en una agenda común de alivio fiscal.

En un comunicado, la entidad sostuvo que reducir la presión tributaria sobre las pymes y las industrias es clave para impulsar la producción, la inversión y el empleo. “La competitividad industrial también se construye con menos carga tributaria”, señaló.

La UIPBA destacó el carácter “concreto y recíproco” de la propuesta y advirtió que las empresas bonaerenses soportan una carga acumulada entre los tres niveles del Estado.

“Una baja real de impuestos tiene que ser coordinada y debe hacerse con hechos, no solo con anuncios”, afirmó. También reclamó previsibilidad para quienes producen, invierten y generan trabajo en territorio bonaerense.