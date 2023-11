Desde LLA apuntaron contra Lemoine: "No sabemos si está hablando en serio o de mentira"

Luego de que Lilia Lemoine, diputada electa de La Libertad Avanza , amenazara con la privatización de los medios de comunicación públicos, desde su propio espacio salieron a criticar sus dichos: "Son declaraciones de personas en forma individual que no son parte de la plataforma de gobierno ", apuntó el senador electo por la provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja.

Una vez finalizado el acto de campaña de Javier Milei en Ezeiza , el dirigente provincial cuestionó a Lemoine en diálogo con IP Noticias y aseguró que no sabe si habla "en serio o de mentira".

"Es una declaración de una persona en forma individual, que vaya a saber uno por qué lo dijo, porque a veces no sabemos si está hablando en serio o de mentira, porque mucha atención a la prensa ella no le ha dedicado y no vale el tema profundizarlo", expresó Pareja.