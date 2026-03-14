Dictaron prisión preventiva para el agresor del diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli en Tucumán

Marcelo Segura estará detenido cuatro meses por "lesiones graves". El episodio quedó registrado en video.

La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva contra el hombre acusado de agredir al diputado nacional de La Libertad Avanza , Federico Pelli , durante una recorrida solidaria en una zona afectada por inundaciones en la provincia. La medida fue ordenada por el juez Raúl Robín Márquez

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El magistrado dispuso además el traslado inmediato del imputado al penal de la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz , donde permanecerá los próximos meses.

El acusado, Marcelo “Pichón” Segura , deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva tras ser imputado por lesiones graves agravadas por alevosía .

El ataque ocurrió durante una actividad solidaria en la que Pelli participaba de la entrega de colchones y mercadería para personas afectadas por las inundaciones.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró el momento previo a la agresión. En las imágenes se observa un breve intercambio entre el diputado y el agresor.

“¿Quién sos vos?”, le preguntó el legislador. Segura respondió: “¿Quién soy yo? El que no te va a dejar pasar”. Instantes después, el hombre le propinó un cabezazo en el rostro, lo que provocó que el diputado quedara herido en plena vía pública.

Tras el ataque, varias personas se acercaron para asistir al legislador, que comenzó a sangrar, mientras efectivos policiales intervinieron para controlar la situación.

Desde La Libertad Avanza denunciaron que Segura tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

Dirigentes del espacio libertario señalaron que ya iniciaron denuncias judiciales tanto contra el agresor como contra el funcionario provincial.

Cómo se encuentra el diputado de La Libertad Avanza

Luego del ataque, Federico Pelli fue trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde recibió atención médica.

Pelli Segura tucumán La audiencia por el violento episodio. X

De acuerdo con el parte difundido por las autoridades sanitarias, el legislador sufrió fractura de tabique nasal y traumatismo encefalocraneano.

Según informó el medio Contexto Tucumán, el diputado se encontraba estable y permanecía bajo observación médica. Horas más tarde fue trasladado a San Miguel de Tucumán para continuar con el seguimiento de su evolución.

“Sufrió un traumatismo por la agresión de una persona. El trauma fue realmente fuerte”, explicaron los médicos a la prensa local.

Tras realizarle una tomografía, los profesionales descartaron la presencia de lesiones cerebrales, lo que llevó tranquilidad respecto a su estado de salud.