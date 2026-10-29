Elecciones en EEUU: más de 39 millones de votos anticipados y ventaja demócrata en los registros + Agregar ámbito en









Las legislativas del 3 de noviembre renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado. Los sondeos siguen de cerca la posibilidad de que la oposición modifique el equilibrio de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump.

El voto anticipado supera los 39 millones en EEUU, ¿qué muestran los registros? CNN

La votación anticipada en Estados Unidos ya supera los 39 millones de sufragios, a pocos días de las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre. Los primeros registros muestran una mayor participación de electores afiliados al Partido Demócrata que al Republicano, mientras que las encuestas y las proyecciones anticipan una disputa favorable a la oposición por el control de la Cámara de Representantes.

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Sin embargo, los datos de participación previa no permiten saber por quién votó cada persona ni anticipar por sí solos el resultado final.

Cómo avanza el voto anticipado en EEUU Hasta este jueves, se habían registrado cerca de 39,6 millones de votos anticipados en todo el país, según los datos recopilados por NBC News. De ese total, unos 21 millones se emitieron de manera presencial y otros 18,6 millones se enviaron por correo.

La información disponible indica que el 47% de los sufragios corresponde a personas registradas como demócratas, frente al 35% de afiliados republicanos. El 18% restante pertenece a otras categorías electorales. Estos porcentajes reflejan la afiliación partidaria de los votantes, pero no revelan qué candidatos eligieron en las urnas.

El sistema estadounidense permite votar antes de la fecha oficial mediante distintas modalidades, según las reglas de cada estado. Algunos habilitan centros de votación anticipada, mientras que otros permiten enviar las papeletas por correo. Esta posibilidad hace que una parte importante de la ciudadanía participe antes de la jornada electoral.

El voto anticipado favorece a los demócratas en la previa de las elecciones de Estados Unidos. Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso Además de la participación anticipada, las proyecciones electorales muestran un escenario favorable para el Partido Demócrata. Un modelo de la Universidad de Harvard estima en un 94% la probabilidad de que la fuerza opositora consiga la mayoría en la Cámara de Representantes. El pronóstico contempla 241 bancas demócratas y una ganancia neta de 26 escaños. Actualmente, los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras del Congreso y buscan conservar esa posición durante la segunda mitad del mandato presidencial de Donald Trump. En estos comicios se renovarán los 435 lugares de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. Las elecciones de medio término son relevantes porque pueden modificar el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso. Si los demócratas logran quedarse con una o ambas cámaras, tendrán mayor capacidad para impulsar investigaciones, bloquear iniciativas y condicionar la agenda del Gobierno.