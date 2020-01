Diputados: nuevo procesamiento contra la legisladora del radicalismo Aída Ayala

Tras conocerse el preocesamiento, Ayala denunció que lo notificado ayer y otro expediente abierto -le habían dictado prisión preventiva- por supuesto lavado de dinero cuando era intendenta de Resistencia son “causas armadas”, y disparó: “Yo gané las elecciones en 2017 y me destruyeron. Me han destruido la carrera política, mi salud y mi familia. A mí ya me persiguieron. Ojalá supiera por quién. Me sacaron de la política. No sé qué más quieren. Yo estoy esperando que pongan las pruebas”.

Las peripecias de Ayala en la Justicia pusieron en alerta a Cambiemos en los últimos meses. De hecho, en varios despachos macristas se analizó la posibilidad de avalar un desafuero. En especial, desde la Coalición Cívica. No obstante, las señales nunca llegaron con claridad desde Diputados.

Para la última causa, Ayala fue procesada junto a sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y el empresario Claudio Tolosa. Todos, sin prisión preventiva. En las últimas horas, la diputada del radicalismo dejó claro que sigue “siendo diputada” y que no renunciará. Su mandato finaliza el 10 de diciembre de 2021.