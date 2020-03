Diputados: Trotta sin certeza de calendario escolar; macrismo ahora empuja "esfuerzo colectivo"

En otro tramo de su exposición, el ministro señaló: “Hasta que no tengamos la claridad del momento de la vuelta física a la escuela no podemos hablar de adelantar el receso, de ampliar o no el calendario escolar”.

A seguir la ola

Tras las primeras señales en provincias, municipios y legisladores nacionales que por su cuenta prometen donar a distintas instituciones para reforzar las políticas sanitarias y sociales ante la pandemia del coronavirus, desde el macrismo se analizó la idea de solicitar por carta a Alberto Fernández que realice una convocatoria a los tres poderes del Estado, con el objetivo de fomentar un “esfuerzo colectivo”. Es decir, donar una parte de los sueldos.

El plan del macrismo se da a días de las idas y vueltas que dio Juntos por el Cambio con respecto al aumento de subsidios acordado junto al kirchnerismo en la Cámara baja. La propuesta “solidaria” desde una parte del Estado también se da a horas de la insólita disputa que activó el Gobierno contra todo el sector privado por una rencilla con un empresario top del país.

Más proyectos

Otras iniciativas que presentan legisladores de la oposición continúan por un camino distinto al que se intenta mostrar como el primordial, ya sea por las videoconferencias en Diputados o los recortes y “donaciones” de sueldos.

Por caso, el senador Pablo Daniel Blanco (Cambiemos) exigió que se “acondicione de forme urgente el Rompehielos ARA Almirante Irízar como buque hospital para que cumpla funciones en aguas del canal de Beagle ante una probable demanda sanitaria de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Jubilados en problemas

En los últimos días, la diputada Graciela Ocaña aseguró que recibió “más de 500 consultas de adultos mayores sobre inconvenientes para cobrar sus haberes, prestaciones de PAMI, medidas de prevención contra el Covid 19 y hábitos saludables durante la cuarentena”.

A través de una línea telefónica y redes sociales, Ocaña y dos legisladores porteños realizan un seguimiento de los casos con los distintos organismos y entidades. En ese sentido, la diputada expresó: “Hay más de un millón de jubilados que no tiene tarjetas de débito para percibir sus haberes, necesitan de manera urgente que se resuelva el cobro de manera fácil y rápida, por eso estamos en contacto con bancos y entidades para agilizar las acciones”.

Ocaña también solicitó que la ANSeS “prorrogue el período para el cobro de jubilaciones y pensiones evitando que los bancos devuelvan las recursos” y que “las entidades financieras atiendan durante la cuarentena, como se está realizando en España”.

Por último, la legisladora reclamó que “los médicos de cabecera registren su firma electrónica para que los beneficiarios de PAMI puedan tener receta digital”.