Avanza el proyecto de aborto legal en Diputados, tras cuarta jornada de debate

Junto con el proyecto de legalización del aborto se tratará el Programa de los 1000 días, también iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca proteger a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los primeros años de la infancia.

A lo largo de las cuatro jornadas, el plenario estuvo conducido por los presidentes de las comisiones de Legislación General Cecilia Moreau, de Legislación Penal Carolina Gaillard, de Mujer y Diversidades Mónica Macha, y de Acción Social y Salud Pablo Yedlin.

Al cerrar el debate, la diputada Moreau señaló el "orgullo" de haber participado de este debate. "Nosotros, como dirigentes políticos, tengamos la posición que tengamos, debemos estar orgullosos de llevar adelante este debate, porque estamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores", dijo y contó su dura experiencia.

Cecilia Moreau aborto legal.jpeg Cecilia Moreau.

"Esta mujer que está presidiendo este debate, a los 16 años le pasó, me falló el método anticonceptivo. Yo tome la decisión de interrumpir ese embarazo y lo tome totalmente consciente", asumió.

Señalo que "era una nena soñaba con ser médica, con militar, con vivir un montón de cosas, y tuve la suerte de hablarlo con mi mamá que me acompañó en esa decisión. Tenía los medios para llegar a un aborto más seguro. En mi colegio, hubo compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto seguro".

A su turno, la diputada entrerriana Gaillard marcó que "la mujer que decide interrumpir su embarazo lo va a hacer esté penalizado o no" y, en ese sentido, afirmó que "es el Estado el que debe estar presente para acompañar, para proteger y para cuidar en ese momento a esa mujer que toma la decisión".

En tanto, la diputada del PRO, Silvia Lospenatto reivindicó la decisión de Mauricio Macri de haber habilitado el debate en 2018 porque, dijo, "aunque no apoyaba el aborto lo hizo con vocación republicana" y consideró que si bien no se logró su sanción "será recordado como uno de los grandes debates" de los últimos años.

"No logramos sancionar la ley, pero sin dudas que no perdimos. Las mujeres no perdimos con el debate del 2018. Las mujeres ganamos, porque el aborto, socialmente, está despenalizado", completó.

En cambio, la diputada macrista Victoria Morales Gorleri defendió la "innegable existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico" de Argentina". "La vida de la persona por nacer cuenta con protección jurídica, siendo esta tutelada y protegida a través del delito del aborto", sostuvo.

La diputada evangélica del PRO, Dina Rezinovsky, indicó a su turno: "No he visto nunca una familia que haya salido adelante por la ayuda de la política pero sí por la ayuda de Dios" y consideró que el aborto existe "hay sectores que lo promueven".

Por su parte, la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, puso el eje en que la IVE es "un tema de salud pública" y que el hecho de que "el aborto esté penalizado es una barbaridad que habla de otro tiempo", en el que "las mujeres no tenían derecho ni a tener identidad ni a ser ciudadanas".

La diputada Patricia Mounier, del Frente de Todos por Santa Fe, quien también exponía fundamentos a favor de la iniciativa y resaltaba la necesidad de avanzar prontamente con la legalización.

Los legisladores comenzaron a analizar la iniciativa ayer en el último tramo de la reunión de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Publica, Legislación Penal y Mujeres y Diversidades, tras concluir tres jornadas informativas.

dia 4 tratamiento aborto legal.jpeg Pablo Yedlin y Mónica Macha. Cámara de Diputados

Alicira Figueroa, también del Frente de Todos -que reemplazó al salteño Juan Emilio Ameri, expulsado después de un escándalo sexual en una sesión- hizo referencia a los miles de casos que se registran en ese provincia por abortos clandestinos.

También, el diputado por La Pampa Pérez Araujo (Frente de Todos) hizo referencia al Código Penal de 1921, "que fue sancionado por hombres blancos" y sostuvo que "no es cuestión de mayorías, encuestas, plebiscitos, es cuestión de derechos".

"A nosotros los varones nos compete una tarea de acompañamiento lisa y llana. Tenemos que acompañar a la mujer en su decisión", indicó.

Asimismo, la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá consideró que "este debate tiene una urgencia y una necesidad absoluta" y pidió "destrabar todos los obstáculos para que la educación sexual integral sea realmente sea laica y científica".

El plenario se retomó ayer, luego de que el jueves pasado se resolviera postergar hasta el miércoles próximo la firma del dictamen en una reunión de la que participaron los presidentes de bloques e interbloques.

A lo largo de toda la jornada que se desarrolló ayer en el Salón Delia Parodi, la conducción fue realizada en forma alternada por los diputados del oficialismo a cargo de las comisiones: Moreau (Legislación General); Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública); Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad).