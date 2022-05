Boleta única: con fuertes cruces arrancó el debate en Diputados

Boleta Única

Este miércoles empezó la discusión por la boleta única de papel, en el marco del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto. Pasó más de una hora de debate, donde hubo cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición, quien insiste en la prisa de aprobar el proyecto antes de que termine el año, previo a las elecciones 2023.

"El sistema es malo, permite la estafa al Estado. Los partidos políticos imprimen mucho más. Incluso se habla de que el PJ imprime 10 padrones en la provincia de Buenos Aires, un dispendio enorme de dinero, de recursos. No nos asusta”, disparó el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Manuel López.

Se dirigió a los diputados del Frente de Todos y manifestó: "No se preocupen, esto los va a favorecer a ustedes cuando sean minoría de vuelta". A su turno, la legisladora de Izquierda, Myriam Bregman, criticó la boleta única papel y sentenció que en el debate deben incluirse más temas, entre ellos el financiamiento y los tiempos de publicidad.

"¿Cómo vamos a compatibilizar con ley de lemas? En Santa Cruz hay para categoría de gobernador. ¿Y las colectoras y los acoples? 80 listas hubo en Tucumán", planteó. Negó que beneficie a quienes son minoría y señaló, en cambio, que conviene a "quienes tienen muchos fondos para hacer campaña".

"¿De qué tamaño van a ser las boletas? ¿Cómo hacemos para meter 28 listas en una boleta, de qué tamaño va a ser la foto", agregó. Este punto es uno de los cuestionamientos que hace el FdT a la iniciativa de boleta única de papel.

Al cruce salió el diputado riojano Sergio Casas: "El hecho de presentar un proyecto de boleta única no nos convierte en paladín de la democracia. El cuerpo no puede emplazar a las comisiones a dictaminar con una fecha fijada un tema que no es urgente", expresó.

En la última sesión de la Cámara baja, la diputada del PRO Silvia Lospennato había solicitado el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto para comenzar a tratar ocho proyectos de Juntos por el Cambio para instaurar la Boleta Única, y logró su cometido con 132 votos opositores. El planteo incorporó además un cronograma de plenarios de comisiones durante mayo, para concluir en la firma de los dictámenes el 31 de mayo.

En la comisión de Asuntos Constitucionales el Frente de Todos tiene 17 integrantes (de acuerdo a los compromisos previos entre las fuerzas políticas), al igual que Juntos por el Cambio, en tanto que el restante lugar pertenece al interbloque Federal, que respalda la implementación de la Boleta Única.

Una distribución casi idéntica sucede en la comisión de Justicia, con 15 lugares para cada una de las fuerzas mayoritarias y el restante para el interbloque Federal.

En Presupuesto, el Frente de Todos tiene 24 miembros, uno más que Juntos por el Cambio, y los dos restantes se reparten entre los interbloques Federal y Provincias Unidas.

El representante de este último interbloque en la comisión de Presupuesto es el misionero Diego Sartori del Frente de la Concordia, quien no considera relevante poner en agenda el tema de la Boleta Única y de ese modo se alinearía con el oficialismo.

En la oposición argumentan que el sistema otorga mayor transparencia, simplicidad a la hora de elegir, democratiza el sufragio por las mayores posibilidades de realizar combinaciones con votos cruzados (dado que el sistema de las listas sábana desalienta el famoso "corte de boleta") y por último, pero no menos importa, termina con las suspicacias sobre presuntos "negocios" con la distribución y comercialización de las papeletas, además de minimizar las chances de fraude electoral.

Si bien el Senado representaría un muro infranqueable para las aspiraciones de Juntos por el Cambio y sus aliados circunstanciales respecto de la Boleta Única, porque allí el oficialismo haría valer su ajustada mayoría, en Diputados el panorama es de extrema paridad.

Consejo de la Magistratura

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, en tanto, fueron convocadas para hoy a las 12, cuando el plenario que tratará el proyecto enviado por el Senado y otros referidos para modificar el Consejo de la Magistratura dio inicio.

El Senado de la Nación aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril, al avalar el texto consensuado entre el oficialismo y bloques provinciales para dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

En la votación en la que se convalidó la norma por 37 votos contra 33, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio manifestó su rechazo a la propuesta del Gobierno de Alberto Fernández, en desacuerdo con la decisión de no incluir a la Corte Suprema de Justicia en la representación del Consejo.

El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

El Consejo vuelve a ampliarse entonces, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

La falta de una nueva legislación por parte del Congreso motivó que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumiera el lunes 18 de abril como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, con el esquema de integración y miembros previos a la ley de 2006.

Ley de Alquileres

A partir de las 14, la comisión de Legislación General que preside la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, volverá a reunirse para intentar dictaminar el proyecto que busca introducir cambios a la Ley de Alquileres sancionada en 2020.

El dictamen en el que se encolumnará el Frente de Todos incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos con el fin de mejorar la oferta de viviendas, manteniendo los ejes centrales de la norma vigente, informaron fuentes parlamentarias.

El oficialismo tiene asegurada la mayoría ya que cuenta con 16 de los 31 miembros de ese cuerpo asesor mientras que Juntos por el Cambio tiene 14 integrantes y otro corresponde al Interbloque Federal.

Fuentes del oficialismo señalaron que tras analizar las diferentes posturas decidieron "darle más tiempo a la ley" y encarar las reformas con la mirada puesta en los incentivos ya que el principal problema es la falta de oferta.

En ese contexto tendrán en cuenta algunos puntos propuestos por el diputado del Frente de Todos, José Luis Gioja, que propone beneficios para los monotributistas y para los propietarios, con el objetivo de incrementar la cantidad de inmuebles para alquiler.

Por su parte, en Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, buscan consensuar un solo proyecto que tome como eje el retorno a los contratos de dos años de duración y un sistema de actualización acordado entre las partes pero con topes. También analizan si se puede incorporar incentivos impositivos para los propietarios que decidan poner en alquiler sus propiedades.

En la reunión de mañana expondrán los autores de los 23 proyectos presentados en la comisión para reformar la ley de alquileres. De ese total, tres proponen derogar la ley vigente y aplicar de manera directa las disposiciones del Código Civil y Comercial.