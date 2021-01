Coronavirus también complica en Diputados

Entre ellos se encuentra el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, a quien el hisopado le dio negativo. De todos modos Máximo igualmente continuará aislado, por prevención, hasta el próximo sábado en su domicilio del barrio porteño de Monserrat.

"Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo, estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no terminó, sigamos cuidándonos", escribió Larroque en su cuenta de Twitter.

Todo indica que habría sido contagiado por el referente del movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuyo positivo de coronavirus se había confirmado el viernes pasado, en una reunión que compartieron también con Máximo Kirchner. Tras la confirmación del contagio, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le envió a su ministro de Desarrollo "un abrazo a la distancia".

"Te mando un abrazo a la distancia querido compañero Larroque, espero que pase pronto! Ya tenemos la vacuna, pero es fundamental que sigamos cuidándonos", escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.