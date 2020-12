Diputados debatió la movilidad jubilatoria y el proyecto quedó a un paso del dictamen favorable

El proyecto se debatió en una reunión informativa que se desarrolló desde las 10 bajo la modalidad de videoconferencia, tal como ocurrió ayer con las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la Anses, Fernanda Raverta. El plenario fue conducido por los presidentes de las comisiones de Previsión Social Marcelo Casaretto y de Presupuesto Carlos Heller, ambos del Frente de Todos.

En el marco del encuentro, Casaretto ratificó que la intención del oficialismo era escuchar hoy a los legisladores que presentaron proyectos en torno al tema y dictaminar a partir del mediodía sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo que ya tiene media sanción del Senado y se comprometió a escuchar a los legisladores "hasta que las velas no ardan".

El plenario continuará mañana a las 10, cuando los legisladores que integran ambas comisiones se reúnan en el recinto de sesiones para proceder a la firma presencial del dictamen, ya que la modalidad remota no se encuentra vigente para ese trámite.

La oposición cuestionó en el marco del plenario desarrollado hoy el apuro del oficialismo en avanzar en el dictamen y se quejó por la falta de tiempo de debate, a la vez que reclamó al Frente de Todos que este miércoles haya más tiempo para expresarse en el recinto y se extienda el horario previsto por el Frente de Todos para la firma del despacho.

En la reunión de este martes, el radical Luis Pastori (UCR Misiones) manifestó el rechazo de Juntos por el Cambio al texto y cuestionó "la forma en que se presentó el proyecto". "No es el proyecto de la comisión. Nos hemos enterado de la nueva fórmula a través de un comunicado del Ministerio de Trabajo, un día antes que llegue la misión del FMI", advirtió.

Desde el Frente de Todos, José Luis Gioja adelantó su respaldo al texto, al que calificó de "razonable", y dijo que la iniciativa "le va a devolver la esperanza a los jubilados", a la vez que rechazó los cuestionamientos de la oposición sobre la "opacidad" del cálculo de la fórmula, al sostener que "los datos son transparentes y van a estar al alcance de todos".

A su turno, el diputado del Frente Progresista por Santa Fe, José Luis Contigiani, que había presentado un proyecto propio, rechazó el proyecto del Poder Ejecutivo y anticipó que su propuesta será unificada con iniciativas de Consenso Federal y del Socialismo, a la vez que advirtió que "van a perder" poder adquisitivo porque consideró que "el costo de vida tiene que estar presente" en la fórmula.

En declaraciones a Diputados TV, el legislador de Unidad Federal, José Luis Ramón, adelantó que ese espacio "aún" no tiene posición tomada sobre el texto. "Estamos analizando de qué manera vamos a actuar", dijo y se diferenció de una parte de la oposición: "No tenemos una actitud de revancha del no por el no mismo". Recordó además que votó a favor de la suspensión de la fórmula aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, anticipó el rechazo de ese espacio a la iniciativa y sostuvo que "la discusión principal es del 82 por ciento móvil real" y "terminar con la situación de desfinanciamiento", al afirmar que "el criterio del Gobierno es para hacer caja".

Si bien la idea original era emitir el dictamen el lunes 28, el oficialismo decidió adelantar la firma del despacho, ya que el período de sesiones ordinarias está prorrogado hasta el 3 de enero y se debe cumplir con el requisito reglamentario de que los despachos de comisión estén firmados diez días antes de esa fecha.

La oposición, en tanto, presentaría al menos tres dictámenes de minoría: uno de Juntos por el Cambio, otro de Consenso Federal y un tercero de la Izquierda, que anticiparon que presentarán despachos alternativos.

Para la sesión prevista para el martes 29 de diciembre, el oficialismo confía en sumar a los 117 votos propios, los seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; otros seis del Interbloque Federal y dos o tres más provenientes de bloques provinciales, con lo que totalizaría cerca de 132.

El proyecto modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión bicameral mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).