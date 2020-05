Por unanimidad, Diputados aprobó el proyecto que exime de ganancias a trabajadores esenciales

Embed

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, abrió la sesión con 193 legisladores conectados de manera remota y otros 47 en el recinto, que cumplieron el protocolo sanitario dispuesto por la pandemia del coronavirus, entre los que se encuentran el vicepresidente de la Cámara, el macrista Álvaro González, los titulares del Frente de Todos, Máximo Kirchner y de Juntos por el Cambio, Mario Negri, entre otros.

En el primer tramo del plenario, se aprobó con 248 votos a favor y dos en contra el protocolo para sesiones remotas, tras las modificaciones realizadas en las últimas horas. Si bien, esta votarión era virtual, siete diputados debieron dar su voto a viva voz porque no habían podido registrarse en el sistema.

Luego, se continuó con la aceptación de las renuncias de los diputados salientes y el juramento de los entrantes. Así, asumieron José Luis Patiño, Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, en reemplazo de Elisa Carrió, Daniel Scioli y Andrés Larroque, respectivamente.

De acuerdo a la mecánica de trabajo acordada, luego de la jura se abrieron las manifestaciones política de los bloques. Diputados de la oposición como el mendocino José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo); Graciela Camaño (Federal); el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro aprovecharon para criticar el DNU 457/20 que habilita al jefe de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias en el marco de la pandemia y solicitaron la presencia de Santiago Cafiero en la Cámara baja.

Desde la izquierda, Romina del Plá y Nicolás del Caño cuestionaron ese y otros DNU relacionados con las medidas adoptadas en el marco de la pandemia y pidieron el tratamiento del denominado proyecto de "impuesto a la riqueza", lo que fue rechazado por el resto de las bancadas.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, destacó hoy el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas para consensuar un dictamen sobre el proyecto que exime del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud, de seguridad y otras actividades esenciales.

El proyecto establece que quedan exceptuados de ganancias desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, las remuneraciones por horas extras y guardias en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, para esos trabajadores.

Este beneficio lo tendrán los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; y bomberos, que presten servicios relacionados con la emergencia.

Agregó que el proyecto es un reconocimiento a un conjunto de trabajadores y trabajadores que por la pandemia deben "extender su jornada laboral y eso le pueden generar que algunos que cambie de categoría y termine tributando mas".

Además, explicó que el proyecto contempla otorgar "una pensión graciable vitalicia para los familiares de aquellos trabajadores que perdieron la vida prestando servicios" vinculados a la pandemia y que será igual al "doble del haber mínimo jubilatorio con las actualizaciones que correspondan".

En referencia al segundo proyecto, el que crea el protocolo de protección al personal de salud, el miembro informante, Eduardo Bucca, sostuvo que “aún no hay nada que festejar y que tenemos días y meses difíciles por delante”.

“Este proyecto pretende ser una herramienta concreta para que cuidar a los que nos cuidan. No creo que haya nada más prioritario hoy que cuidar al personal de salud, para que estén sanos al frente de la primera línea de batalla contra el Covid-19”, señaló.

“Cada enfermero o médico que se enferma, no sólo corre riesgo su salud, si no que estamos a un paso de que se cierre un servicio o un hospital. Y esto no es alarmar, esto ya ocurrió en la Argentina”, continuó.

La iniciativa, denominada Ley Silvio, en honor al primer trabajador de salud fallecido por Covid-19 en Argentina, el pasado 18 de abril, declara de interés nacional la protección de la vida y la salud del personal sanitario durante la epidemia de Covid-19.

Además, establece medidas de bioseguridad en establecimientos de salud, en las áreas específicas dedicadas al tratamiento de casos de Covid-19, así como también protocolos de salud obligatorios, guías de práctica de manejo y uso de insumos para minimizar los riesgos de contagio.

También propone que “sean los trabajadores de menor edad quienes estén a cargo, de forma prioritaria, de la atención de casos sospechosos, toma de muestras, atención y tratamiento de pacientes de Covid-19”, a fin de reducir riesgos entre el personal de mayor edad y más vulnerable al virus.

