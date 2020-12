Diputados: se firmó el dictamen del proyecto de movilidad jubilatoria

El proyecto se debatió desde las 10 en un plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto, que se desarrolló en el recinto de la cámara baja de manera presencial, aunque algunos legisladores se conectaron de manera remota.

La iniciativa comenzó a tratarse el lunes en una reunión informativa que se desarrolló bajo la modalidad de videoconferencia, con las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y de la titular de la Anses, Fernanda Raverta; y continuó ayer con el debate entre los legisladores.

El plenario fue conducido por los presidentes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto; y de Presupuesto, Carlos Heller; ambos del Frente de Todos.

Pasadas las 13.20, las autoridades de ambas comisiones pusieron a votación tres dictámenes: el de mayoría, que impulsa el Frente de Todos y que logró 42 firmas con el apoyo de los diputados de Córdoba, Misiones y del titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; y los de minoría, uno de Juntos por el Cambio y otro de la Izquierda, que sumaron 36 firmas.

Al defender el proyecto, Heller rechazó las críticas de la oposición sobre la eventual "opacidad de la fórmula". "Siento que están tratando de construir una gran post verdad que sirve para desacreditar las acciones positivas de este gobierno", dijo.

A su turno, el también oficialista Ariel Rauschenberger sostuvo: "Lo que dijo la Corte fue muy claro: la movilidad no implica ajuste por inflación, no es su propósito. Ha dicho con el fallo Sánchez, por ejemplo, que no es adecuado identificar la actualización monetaria con el principio de movilidad".

Previamente, y en el marco del debate, el radical Alejandro Cacace (UCR-San Luis), reiteró el planteo de Juntos por el Cambio de que la fórmula no contempla la inflación. "No lo podemos consentir" porque, "al sacarle la inflación, la caída de las jubilaciones no tiene piso y no se establece ninguna garantía para que no haya disminución de los haberes para 2021", dijo el legislador.

En tanto, Nicolás del Caño, indicó que "el debate de fondo sigue siendo el problema del desfinanciamiento del sistema previsional, la rebaja constante de las contribuciones y de los aportes patronales".

El proyecto modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión bicameral mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).