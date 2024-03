Discurso de Javier Milei: la reacción del arco político y las respuestas al Pacto de Mayo

El bloque de Diputados de Unión por la Patria emitió un comunicado en respuesta al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación . En el mismo sentencian: "El que no la ve es el presidente Milei. Los agravios y las excusas no tapan la realidad".

"Lamentamos que, en pleno prime-time, el presidente haya decidido realizar un discurso plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas, funcional a los títulos de los diarios, pero totalmente vacío de respuestas ante los problemas que angustian a la mayor parte del pueblo argentino", expresaron los legisladores y agregaron: "A este país lo maneja una persona que se preocupa más por la cantidad de likes y retuit en X que por lograr acuerdos para sacar al país adelante. Milei sigue de campaña electoral. Una oportunidad totalmente desaprovechada".

Los diputados argumentaron que "durante más de 1 hora, Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores. No expresó ningún proyecto de ley que resuelva el problema de la vivienda que padecen millones de compatriotas. No hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para las y los jóvenes. De las y los jubilados se olvidó totalmente. No manifestó ni una decisión que termine con la desesperanza reinante del argentino de a pie. Ni siquiera se preocupó por establecer lineamientos que favorezcan la educación o la salud pública.

La diputada Myriam Bregman, en representación del Frente de Izquierda, también criticó el discurso libertario y acusó a Milei de "vender humo": "Milei hizo lo que mejor sabe hacer: vender humo. No habló del hambre, de la inflación, de la desocupación, de los problemas reales de la Argentina".

El jefe de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, manifestó su apoyo al libertario, en medio especulaciones por un posible acuerdo parlamentario entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA). "El presidente @jmilei dejó en claro el camino a seguir y el desastre que dejó el kirchnerismo. Vamos a estar siempre del lado del cambio para que Argentina vuelva a ser un país normal".

Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, lanzó una carta abierta al presidente Javier Milei tras su discurso y, en medio de críticas, compartió la idea de generar transparencia en el ámbito público: "Javier Milei, estos días estuviste más disociado de la realidad y más enchufado a la virtualidad que de costumbre. Te entiendo, es más fácil. La realidad no se puede bloquear como tanto te gusta para poder seguir evadiendo. En tu mundo virtual de avatares fanáticos que te hacen el diario de Yrigoyen versión 2.0 mostrás una especial preocupación por la forma de vida y cómo se sustenta cada político opositor a tu gobierno".

"Interesante que omitas a los propios ¿No? Debe ser que importa más la obsecuencia que la transparencia. Sin embargo, comparto la idea; creo que es importantísimo transparentar más a qué se dedican en su actividad privada los funcionarios públicos, de todos los colores políticos y poderes del estado", agregó.

Gobernadores

Los gobernadores, aludidos directamente a través del Pacto de Mayo impulsado por el Presidente en su discurso, tomaron la posta y se posicionaron frente a la propuesta de Gobierno.

Luego de un confrontamiento por la coparticipación, Ignacio Torres se manifestó positivamente sobre el tratado e invitó a Javier Milei a una reunión junto a gobernadores patagónicos. "Celebro y acompaño la convocatoria del presidente @JMilei al Pacto del 25 Mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo. Y en este contexto de convocatoria, sería muy importante contar con su presencia en la reunión del 7/3 en Puerto Madryn, junto a los gobernadores patagónicos, para diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo", expresó en X.

Uno de los primeros en referirse al Pacto de Mayo fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri: "Señor presidente @JMilei, comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente. Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso".

Además, mandatarios provinciales como Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también se manifestaron en una línea positiva hacia el discurso del Jefe de Estado.

Oficialismo

No faltó la venia del oficialismo y su Gabinete, quienes rápidamente calificaron como "históricas" las palabras del Presidente en la Asamblea Legislativa. "El discurso más emocionante de nuestra historia!", expresó en X el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que "el Presidente @JMilei expresó, en un discurso notable, la cruda realidad en la que se encuentra el país y las medidas que ha tomado para evitar una verdadera catástrofe. Con gran acierto convoca al Pacto de Mayo para sentar las bases de la reconstrucción nacional".

La canciller y una de las asesoras más cercanas a Javier Milei, Diana Mondino, anunció su ausencia al Congreso debido a cuestiones familiares, pero envió su apoyo a través de redes sociales: "Lamento no estar en el Congreso hoy, coincide con el casamiento de mi hijo mayor. Muchísima fuerza Presidente, estamos en el momento correcto y no es momento para tibios".

El expresidente y aliado en las últimas elecciones, Mauricio Macri, manifestó su apoyo y aseguró la presencia del PRO en Córdoba para el Pacto de Mayo. "Un mensaje claro, firme y con coraje. Todos los argentinos tenemos que apoyar al Presidente y la clase política aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza. Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo".