Cavallo pidió menos controles al dólar y aclaró cuál debería ser la única regulación vigente sobre la divisa

“Mientras el Gobierno más prohíba o más pretenda regular qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos, más va a fracasar”, dijo Cavallo durante una entrevista televisiva. Según el economista de la Escuela de Chicago hoy existen muchas regulaciones que son "innecesarias".

"Para que la economía funcione bien, sobre todo la que tiene que ver con las decisiones del sector privado, de los empresarios, de la familia, de la gente en general, se necesita que haya libertad. Si el Gobierno cree que puede prácticamente decidir las cosas que corresponderían a la gente, se va a encontrar con algo que no van a poder llevar a la práctica”, consideró Cavallo.

Los precios deben reflejar la realidad de los costos y las demandas"

El ex titular del Palacio de Hacienda planteó que una solución sería desregular casi por completo el mercado de cambios. "Así como lo están manejando ahora es casi una misión imposible pretender controlar todas las transacciones con el dólar. Deberían dejar que el mercado funcione libre. Para que la gente pueda ahorrar en pesos tiene que existir la alternativa también de ahorrar en dólares, sin ver que es algo pecaminoso o prohibido", remarcó el ex ministro de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

"El Gobierno no tiene que intervenir para nada, ni con regulaciones, ni vendiendo y comprando dólares”, agregó.

Al ser consultado en TN sobre qué medidas hubiese tomado en este momento, Cavalló no dudó: "Desregularía todo”. Sin embargo, luego aclaró: “Lo único que debería quedar controlado por un tiempo, hasta tanto adviertan que las metas fiscales que se anuncien son serias, es el mercado comercial para el dólar. Es decir, donde los mercados tienen que vender sus divisas. Los importadores (pueden) comprar aquellas (divisas) para pagar, y los que tienen deudas en dólares con vencimientos en los próximos trimestres y que fueron adquiridas con anterioridad a la imposición del cepo, ahí tiene que vender divisas”, aclaró, aunque de inmediato reiteró que “para ningún otro uso tendría que vender divisas en ese mercado controlado”.

Para el ex funcionario de Economía en la actual gestión "están muy desenfocados, no tienen un diagnóstico adecuado de la realidad y no han explicado qué es lo que quieren conseguir con las políticas que están implementando. Tienen un apego dogmático, ideológico a los controles”.

En este marco, el ex ministro se mostró a favor de oficializar el "bimonetarismo" en la Argentina y dio como ejemplo lo sucedido en Uruguay, Paraguay o Perú."Funciona muy bien en muchos países, como en Perú, donde estabilizaron el precio del sol en términos del dólar y la gente se fue acostumbrando a utilizar el sol y fue disminuyendo la utilización del dólar", afirmó, y aseguró que en esos paísesla sociedad comenzó a confiar en esa monedad.

El economista ortodoxo alertó en este marco por el impacto negativo que tienen los controles de precios y tarifas. "Se debe dejar que los precios reflejen la realidad de los costos y de las demandas", dijo. “Si pretende controlar los precios de los bienes y servicios va a provocar desabastecimiento”, añadió.