Movimientos de la economía popular reclaman participación en el proyecto de ley "Cuidar con Igualdad"

Durante un reportaje con el programa radia “Las Tres T” de FM 103.9 La Ranchada, de Córdoba, “Gringo” Castro se quejó que “no aparece el cuidado comunitario porque no fueron convocadas a la redacción del proyecto las compañeras".

"Se pierde la integralidad que se necesita para cualquier proyecto. Se incorpora en el lenguaje la economía popular, pero en general se realizan las mismas cosas. El proyecto no está mal, pero en la política en general no se termina de incorporar a los sectores más humildes para los debates económicos, políticos y sociales. No ven nuestro desarrollo, muchas veces nosotros no sabemos a veces explicarlo, o no tenemos los medios masivos de comunicación, ya hacemos muchas cosas extraordinarias, hacemos la comunidad y la productividad que no es la capitalista, pero nunca pasa al plano político”, sostuvo Castro.

Dina Sánchez, que también es la secretaria general adjunta de la UTEP, aseveró que el proyecto “es positivo", pero indicó que se sigue sin incorporar la mirada comunitaria y del trabajo que se hace de la economía popular. "No solo no se consultó a los movimientos populares, sino que no contempla las tareas de cuidado comunitarias. Es decir, hay un montón de tareas, que sostenemos hace mucho pero que además fueron esenciales en la pandemia, de cuidado a les adultes mayores, a mujeres en situación de violencia, a les niñes, que no están contempladas. Es un proyecto hecho sin sentarse ni escuchar a las trabajadoras de la economía popular que sostenemos gran parte de los cuidados comunitarios de los barrios”, advirtió la dirigente.

“Cuidar en Igualdad” busca extender las licencias por maternidad, paternidad, crear nuevas por adopción y los costos estarán a cargo de la seguridad social y no de empleadores. “Cuidar en Igualdad” fue dado a conocer el 2 de mayo pasado en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores. Allí encabezó la presentación el presidente Alberto Fernández, promoviendo la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidado (SINCA).

Durante la presentación, el presidente Alberto Fernández estuvo acompañado por parte de su gabinete: el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

“Cuidar en igualdad” será enviada al Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo, de manera que esta política “se vuelva un derecho permanente en Argentina”, expresó en ese acto el mandatario.

"Gringo" Castro recordó que la economía del cuidado no es solo de la gente, sino también el del medioambiente. "Es poner la economía al servicio de los seres humanos. Esa es la verdadera economía del cuidado. Es otra economía. La economía del mercado que es devastadora sobre todo con el salto al capital financiero internacional. Así combatimos esa economía. Nosotros seguimos trabajando. En algún momento se va a incorporar”, remarcó.