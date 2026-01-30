De la Casa Blaquier y la "Galería del Terror" a la Casona y el Elefante Blanco, avanzan los desalojos en CABA

El gobierno porteño continúa con la política de desalojos de inmuebles tomados. En dos años de gestión, CABA recuperó 568 propiedades. Los casos más emblemáticos.

En el marco de su política de recuperación de inmuebles usurpados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva desalojadas 568 propiedades que se encontraban ocupadas y que la Justicia ordenó devolver a sus dueños originales. De la Casa Blaquier , el Elefante Blanco y una Iglesia Ortodoxa Rusa hasta La Casona de Puerto Madero , la "Galería del Terror" y un edificio del CONICET , los casos más emblemáticos.

Desde el inicio de su gestión, en diciembre del 2023, el gobierno de Jorge Macri lleva adelante procedimientos de restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, con el objetivo de cumplir con la ley y reordenar los barrios porteños, ante quejas de vecinos y vecinas y denuncias de los propios dueños que, en algunos casos, llevan años reclamando ante los tribunales por el dominio de sus propiedades.

La Casa Blaquier, que data de finales del siglo XIX, es un edificio de gran valor patrimonial y forma parte del área protegida por el Museo de la Ciudad . Este enclave es uno de los más visitados por turistas y vecinos, y es una referencia clave en la preservación de la historia edilicia de Buenos Aires.

El edificio histórico, ubicado en Defensa 165, en el corazón del Casco Histórico porteño y a metros de la Casa Rosada, llevaba 40 años bajo ocupación ilegal. El desalojo se realizó en julio del 2025 siguiendo una orden judicial emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de Primera Instancia N° 3.

Durante el procedimiento, se identificaron 84 residentes en el inmueble, a quienes, según informó CABA en su momento, se les ofreció subsidios habitacionales para facilitar su reubicación. El operativo fue encabezado por la Policía de la Ciudad y contó con la participación de funcionarios de la Red de Atención del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, así como de trabajadores del Ministerio de Espacio Público.

La medida se encuadró en el decreto 1480 de 2008, que estableció la necesidad de recuperar el edificio tras constatarse un estado ruinoso, evidenciado por inspecciones de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.

Elefante Blanco de Belgrano

El gobierno porteño también avanzó con la recuperación del Elefante Blanco de Olazábal, el edificio de 12 pisos que estuvo tomado durante 60 años en el barrio de Belgrano. La construcción del inmueble comenzó en la década del 60, pero se frenó en 1965 por falta de fondos. Años después, el Estado nacional compró el inmueble, pero nunca avanzó en el desarrollo de viviendas.

Con el tiempo, ante la falta de uso, el inmueble comenzó a ser habitado por familias que encontraron allí un lugar para vivir, en condiciones precarias y sin lograr nunca el título de propiedad. Así se mantuvo hasta el 2022, cuando una empresa constructora adquirió la propiedad e inició gestiones judiciales para lograr su desalojo.

A comienzos del 2025, la Justicia ordenó al Ejecutivo porteño que avance con un procedimiento de desocupación. Así las cosas, Macri dispuso por decreto que se libere el inmueble, hecho que se concretó en enero del año pasado. En el lugar vivían 40 personas, que ocupaban del primero al quinto piso.

Embed - DESALOJO en el ELEFANTE BLANCO de BELGRANO: HABLAN LOS VECINOS

El operativo generó quejas de los habitantes del inmueble. "No es usurpación, usurpadores son estos que están ahora", planteó Beto en diálogo con C5N, un hombre que vivió 50 años en el edificio. "Hace tres meses sacaron los medidores, estaban a mi nombre, no hay deuda con Edenor", remarcó.

Otra mujer que vivió allí durante 22 años denunció que "nadie recibió una orden de desalojo" y dijo que en el edificio vivían desde ancianos hasta chicos con autismo. "Mis hijos nacieron y crecieron acá. El viernes a las 5 de la tarde nos dijeron que nos teníamos que ir porque había un nuevo dueño, una constructora", detalló.

Con el operativo en marcha, las familias debieron retirar sus pertenencias. "Las familias retiraron sus cosas de forma pacífica", informaron desde la Policía de la Ciudad en su momento.

galería del terror caba

La Galería del Terror

En octubre del año pasado, la Policía porteña también llevó adelante un operativo de desalojo en la denominada "Galería del Terror", ubicada en el barrio de Nueva Pompeya.

La propiedad, cuyo nombre oficial es Galería Nueva Pompeya, estaba ocupada por más de 100 personas desde hacía más de 20 años. El procedimiento respondió a una orden emitida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 35, a cargo de Celsa Ramírez.

Según informó el gobierno porteño, al ingresar al predio constataron la presencia de familias que pernoctaban dentro de locales cerrados. Algunos espacios también servían para guardar carros de vendedores ambulantes y cartoneros.

Durante el operativo, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) dio por clausurado el lugar, dando por cerrado un ciclo de ocupación que, según la comunicación oficial, se extendió durante dos décadas.

Edificio de la Asociación Ortodoxa Rusa en San Telmo

Asociación Ortodoxa Rusa

Más cerca en el tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, desalojó el 6 de enero un edificio que estaba usurpado desde 1999 y que intentaba recuperar la Asociación Ortodoxa Rusa en San Telmo. Fue la propiedad número 552 que se devolvió a sus dueños.

El inmueble de Carlos Calvo 538 tiene dos plantas, un local y más de 10 habitaciones que estaban ocupadas ilegalmente. Efectivos de la Policía de la Ciudad encabezaron el procedimiento, junto a personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de equipos de emergencias.

Tras la disolución de la Unión Soviética, se alojaron en la propiedad ocupantes de manera ocasional. Luego, las habitaciones fueron tomadas y también funcionaba una asamblea barrial vinculada con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) del dirigente piquetero Raúl Castells.

sacerdote de iglesia ortodoxa rusa en san telmo

El sacerdote Alejandro Iwaszewicz, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, precisó: “La propiedad estaba ocupada desde hace muchísimos años. Cuando hicieron la toma se dieron cuenta de que había muchas habitaciones libres y comenzaron a romperlas, a violar las cerraduras, a cambiarlas y dejaron entrar a más gente. Fueron vendiendo, alquilando y así hasta el día de hoy”.

“Por eso, hoy recuperar la vivienda me resulta muy gratificante y también esperanzador, porque era como que estabas peleando contra una pared, porque los organismos que tenían que darte la solución o protegerte hacían todo lo contrario”, dijo Iwaszewicz.

La Casona de Puerto Madero

En las últimas semanas, la administración porteña, a cargo de Macri, avanzó con la recuperación de otro predio tomado, en este caso, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. Se trata de La Casona, usurpada desde hacía más de 16 años en la avenida De los Italianos y Manuela Sáenz.

El terreno, ubicado en Costanera Sur, pertenece a la Capital Federal. Durante el tiempo de la ocupación, sus habitantes fueron agregándole ambientes muy precarios y salones que se usaban como parrillas. Los vecinos denunciaron que se vendía drogas y alcohol y que había ruidos molestos por las noches. Además se usaba como lugar de depósito de mercaderías que se vendían en el parque.

desalojo la casona

“En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. Esa época se acabó”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defenderla. Nunca vamos a justificar la ilegalidad. En esta Ciudad, el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”.

“Este lugar funcionaba de una manera muy incómoda para todos nosotros. Habíamos hecho muchas denuncias y nunca tuvimos respuestas. Agradecemos el operativo y ojalá este espacio público pueda ser utilizado por todos”, dijo Sandra, una vecina.

Edificio del CONICET

El último caso de inmuebles recuperados por la Ciudad fue el edificio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ubicado en el barrio porteño de San Nicolás. La propiedad estaba usurpado desde hacía más de 40 años.

La propiedad, de gran valor arquitectónico y patrimonial, está ubicada en Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao. En el interior del inmueble fueron encontradas banderas y estandartes de agrupaciones políticas. Si bien los años de descuido y abandono lo dejaron en muy malas condiciones, representa una época de esplendor de la arquitectura porteña marcada por la influencia francesa a comienzos del siglo XX.

edificio conicet2

Fue diseñado por Arturo Prins, el destacado ingeniero civil y arquitecto argentino recordado principalmente por haber ideado el imponente edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la avenida Las Heras a metros de Pueyrredón.

El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención. Y se sumó la Guardia de Auxilio debido al avanzado estado de deterioro y peligro de derrumbe en la propiedad. Tras la inspección, fue clausurada.

En los últimos dos años, además, la Ciudad hizo 13 megaoperativos de ordenamiento del espacio público y desalojó a más de 18 mil manteros que perjudicaban a los comerciantes en Once, Flores (avenida Avellaneda e inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos. También se liberó un predio de 2.500 metros cuadrados donde funcionaba irregularmente un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados del piquetero Raúl Castells.