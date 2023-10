El descargo de Sofía Clerici por las fotos con Martín Insaurralde: "No tiene nada de malo"

Y prosiguió: “No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas” . “Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”, agregó.

sofía clerici instagram.jpg

A modo de cierre, Sofía Clerici se descargó con todos los que la criticaron en las distintas plataformas y disparó: “Besitos y ocúpense de sus vidas!!! (sic) No pierdan tiempo (que pasa rápido)”.

Como era de esperar, sus seguidores le brindaron apoyo tras las imágenes y videos difundidos, y comentaron: “Sofi, te banco mucho. Te me haces super buena persona y toda mujer merece amor y respeto. ¿A quién no le gustaría estar en tu lugar?”, fue uno de los mensajes. Al que la modelo le contestó: “Sí, soy genuina y buena gente, me criaron así”.

Por otro lado, una seguidora más les escribió: “Decile a Martín que lo re banco. Hacé la tuya, Sofi. La vida es una sola”.