El gobernador de Chubut sobre Javier Milei: ''que no tire más de la soga''

Ignacio Torres se sumó a las respuestas en contra de los dichos del Presidente quien dijo que va a fundir a todos si no sale la ley ómnibus.

El gobernador de Chubut sobre Milei: ''que no tire más de la soga''

Ignacio Agustín Torres, quien gobierna la provincia de Chubut , también respondió a las amenazas de Javier Milei , luego de que otros gobernadores reaccionaran a las declaraciones del presidente, que dijo que iba a ''fundir a todos'' si los diputados no aprueban la ley ómnibus . Pidió que Milei ' 'no tire más de la soga'' , y que haya respeto.

Torres declaró: "Nos encontramos con una manifestación por parte del Presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso. Yo le digo que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años”.