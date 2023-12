El Gobierno buscará que el Congreso dé vía libre a las sociedades anónimas en el fútbol

La intención fue revelada por la diputada nacional Juliana Santillán , oriunda de Mar del Plata y que integró el radicalismo, la Coalición Cívica, el vidalismo y el partido Republicanos Unidos , pero que fue electa legisladora por primera vez en el 2023 junto a la boleta de Javier Milei . "Los clubes que quieran crecer de ligas inferiores a superiores mediante el apoyo de empresarios internacionales van a tener la posibilidad y los que no, no", señaló en declaraciones a la prensa.

"Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo. Ellos pueden tomarlo o no. Por lo tanto no es privatización: es el sistema inglés, dónde pueden optar o no sumarse a ese esquema", detalló la diputada luego de participar de un encuentro entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los gobernadores provinciales.