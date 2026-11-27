Diputados puso fecha para reelegir a Martín Menem como presidente de la Cámara + Agregar ámbito en









El encuentro será el miércoles 2 de diciembre a las 11. La definición de autoridades se extenderá desde el 10 de diciembre de este año hasta el 9 de diciembre de 2027.

Martín Menem blindaría su rol como titular de Diputados. Diputados

Mientras se aguarda por la convocatoria a sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados ya definió su próxima citación al recinto, para la sesión preparatoria que debe escoger al próximo titular del cuerpo.

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El encuentro será el próximo miércoles 2 a las 11. La gestión de las nuevas autoridades se extenderá desde el 10 de diciembre de este año hasta el 9 de diciembre de 2027. A diferencia de otros años, Martín Menem cuenta con respaldos mayoritarios para reelegir como presidente de la Cámara baja.

Por su parte, la sesión preparatoria para definición de autoridades del Senado se realiza en febrero. La Cámara alta es presidida constitucionalmente por la vicepresidenta de la Nación, en este caso Victoria Villarruel, pero es necesario votar a quien la secunde.

Martín Menem durante la última sesión en Diputados. Diputados Agenda de extraordinarias El Gobierno cuenta con el período de sesiones extraordinarias para terminar de sancionar una serie de prioridades parlamentarias que le permitan cerrar el año con un balance positivo y lo proyecten de cara a las elecciones. Entre las iniciativas, que podrían comenzar a tratarse a partir de la semana del 15 de diciembre, se encontrarían:

Presupuesto 2027.

Reforma electoral.

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Súper RIGI.

Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco con Estados Unidos.

Régimen de Cabotaje y Marina Mercante.

Ley de biocombustibles.

Pliegos judiciales y diplomáticos. A diferencia de lo que ocurre durante el período de sesiones ordinarias, en las extraordinarias el Gobierno define el temario y no pueden incorporarse proyectos impulsados por la oposición. Se trata de una herramienta que la gestión de Javier Milei utiliza desde su asunción y que, en esta oportunidad, podría extenderse entre diciembre y febrero.