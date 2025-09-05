El INCAA lanzó el concurso "Historias Breves 2025 - Comedia"







La convocatoria publicada este viernes en el Boletín Oficial invita a directores a presentar proyectos de cortometrajes de ficción de género comedia, comedia romántica o comedia negra. El plazo de inscripción se extenderá del 15 de septiembre al 15 de octubre.

La convocatoria estará abierta desde la medianoche del 15 de septiembre hasta las 14:00 del 15 de octubre de 2025

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) aprobó este viernes, a través de la Resolución 567/2025 publicada en el Boletín Oficial, la implementación del concurso “Historias Breves 2025 - Comedia”, destinado a la producción de cortometrajes de ficción sobre ideas originales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida, firmada por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano, establece que la convocatoria estará abierta desde la medianoche del 15 de septiembre hasta las 14:00 del 15 de octubre de 2025. Podrán participar directores con proyectos enmarcados en los géneros comedia, comedia romántica, comedia negra y variantes entre sí.

La convocatoria del INCAA El texto también aprueba el presupuesto asignado en concepto de premios, las bases y condiciones que rigen la convocatoria, así como el modelo de contrato y pagaré que deberán suscribirse en el marco del certamen.

aviso_330866 El texto también aprueba el presupuesto asignado en concepto de premios. Boletín Oficial.

El concurso “Historias Breves” tuvo su primera edición en 1995 y desde entonces se consolidó como un espacio de impulso para jóvenes realizadores. Según la resolución, este llamado constituye una oportunidad de “facilitar una práctica profesional a nuevos directores que desean incorporarse a la actividad audiovisual”, al tiempo que promueve la inclusión y la diversidad cultural en la producción cinematográfica.

La iniciativa se enmarca en la Ley 17.741 de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica y en los lineamientos generales de concursos y premios aprobados por el INCAA en 2024, que buscan premiar la excelencia audiovisual y contribuir al crecimiento de la industria.