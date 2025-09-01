El INCAA oficializó a los ganadores del concurso "Ópera Prima 2024"







A través de la Resolución 556/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales anunció los seis proyectos seleccionados que serán apoyados en el marco del certamen destinado a directores que buscan realizar su primer largometraje de ficción.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) declaró este lunes a los ganadores del concurso “Ópera Prima 2024”, convocado mediante la Resolución 715/2024 y su modificatoria 4/2025, orientado a productores y directores que aspiran a filmar su primer largometraje de ficción.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 556/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan los seis proyectos seleccionados por el jurado del certamen:

Cero cincuenta, de Mariana Gisele Rojas.

Partida de nacimiento, de Lechiguana Films S.R.L. y Vista Sur S.R.L.

No lo grites, de Ajimolido Films S.R.L.

Galope, de 30 Grados Cine S.A.S.

No huelas, de Milena Luz Michan.

El tiempo suspendido, de Cristian Ferreira da Camara.

El concurso “Ópera Prima” forma parte de las políticas de fomento previstas en la Ley de Cine N° 17.741, que facultan al INCAA a auspiciar certámenes y otorgar premios para promover el desarrollo de nuevos talentos y la diversidad cultural en la producción audiovisual nacional.

De acuerdo con el acta suscripta el 6 de agosto de 2025, el jurado evaluó los proyectos y la Subgerencia de Gestión Presupuestaria y Financiera informó que los ganadores no registran deudas con el organismo. La resolución también señala que intervinieron en el proceso la Subgerencia de Promoción, la Gerencia de Políticas Públicas, la Gerencia General y la Gerencia de Asuntos Legales del Instituto.

Con este anuncio, el INCAA avanza en el acompañamiento a directores noveles y productores de todo el país, consolidando un esquema de apoyo a nuevas miradas dentro del cine argentino.

