También avisó que “irá muy poco a la Casa Rosada, ya que trabajará básicamente desde Olivos. Pero, mientras le “sugerían” a Macri que se alejara un poco para evitar el “ruido” interno de este nuevo frente, y el propio Milei y sus variables principales espadas (ya que van rotando) se ocupaban de “zurcir” algunos desgarros, dentro y fuera de La Libertad Avanza, aparecían nuevas diferencias y cambios en el Gabinete preliminar que nunca llegó a asumir. Por supuesto que las presiones son muchas, y los que apenas fueron mencionados, aunque sea para rellenar algún lugar transitorio, ahora se aferran al cargo, planchan diariamente el traje, y hacen declaraciones constantes como para que no olviden que ya están allí. Y esto también trae consecuencias no deseadas pues hay demasiados “voceros” pero de un grupo que aún no conforma un equipo, consolidado y sin costumbre de trabajar juntos. “Lo único que no se discute, es que ´El Jefe´ manda”, señalaba un miembro de la mesa chica en alusión a la hermana Karina.