Confirmado: el 2027 electoral empieza en tres semanas con el cierre de alianzas en una provincia

La Justicia Electoral neuquina fijó el cronograma para los comicios del 14 de febrero. Los partidos tendrán hasta el 4 de diciembre para inscribir alianzas y el 11 para presentar candidaturas.

La Justicia Electoral de Neuquén aprobó el cronograma que ordenará los comicios provinciales del 14 de febrero y estableció el 4 de diciembre como fecha límite para solicitar el reconocimiento de alianzas políticas . En apenas tres semanas, los partidos deberán mostrar cómo se ordenan para disputar la primera gran elección del próximo calendario político.

La resolución, firmada por el juez electoral Jorge Sepúlveda, formalizó los plazos que deberán cumplir las agrupaciones políticas para participar de los comicios convocados por el gobernador Rolando Figueroa mediante el Decreto 1860/2026. Neuquén se convirtió así en uno de los primeros distritos en poner en marcha el calendario electoral de 2027 y separará su votación de las elecciones presidenciales previstas para octubre.

El primer vencimiento será el viernes 4 de diciembre , cuando finalizará el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas. Una semana después, el 11 de diciembre, vencerá la presentación de candidaturas. La campaña electoral comenzará formalmente el miércoles 16 de diciembre, mientras que la propaganda política en la vía pública y en los medios audiovisuales quedará habilitada desde el 31 de diciembre.

El cronograma anticipa un cierre de año atravesado por las negociaciones partidarias. Los espacios deberán resolver sus acuerdos, definir candidaturas y ordenar sus estructuras en un período acotado, con la particularidad de que la campaña comenzará cinco días antes de Navidad. La elección, además, se realizará en pleno verano, el domingo 14 de febrero.

En las urnas se definirá la sucesión de Figueroa en la gobernación, la vicegobernación y la renovación de las 35 bancas titulares y 18 suplentes de la Legislatura provincial. También se elegirán autoridades municipales y representantes de organismos locales en las jurisdicciones incluidas en la convocatoria. El resultado tendrá impacto en el mapa político provincial y en la composición del Poder Legislativo neuquino.

Figueroa fue quien definió el adelantamiento de los comicios y buscará revalidar su proyecto político antes de la disputa nacional. La decisión de desdoblar la elección le permitirá discutir el escenario provincial sin quedar atado a la dinámica de la campaña presidencial, aunque también acelerará los tiempos para el armado de las fuerzas opositoras.

El calendario tendrá su primera instancia administrativa el lunes 16 de noviembre, cuando se publique el padrón provisorio en la página web de la Justicia Electoral. El 26 de noviembre se distribuirán las listas provisionales de electores argentinos y extranjeros. Los ciudadanos tendrán tiempo hasta el 11 de diciembre para realizar reclamos o impugnaciones por posibles errores en los registros.

Otro de los puntos definidos es la utilización de la Boleta Única Electrónica en todo el territorio provincial. El 28 de diciembre será la fecha límite para presentar los elementos que integrarán las pantallas de votación y ese mismo día se publicará el padrón definitivo. La Justicia convocó, además, a una audiencia para el 11 de enero, en la que se exhibirá el diseño de las pantallas que utilizarán los electores.

La organización electoral continuará durante enero. El 8 se distribuirá el registro definitivo de electores y el 15 vencerá el plazo para completar las solicitudes de reconocimiento de partidos y alianzas presentadas previamente. El 29 de enero, en tanto, finalizará el período para publicar las mesas de votación, sus ubicaciones y las autoridades designadas.

La participación será obligatoria para los ciudadanos argentinos de entre 18 y 75 años, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 75 podrán votar de manera optativa. También estarán habilitados los extranjeros mayores de 16 años que se encuentren inscriptos en el registro correspondiente.