Argentina participará de una masiva cumbre de jefes militares convocada por EEUU

El representante de la misión local será Marcelo Delle Nogare, recientemente ascendido al cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto. La cumbre se llevará cabo el 11 de febrero.

Argentina participará de una reunión entre jefes de Estados Mayores de 34 países del hemisferio occidental . El encuentro tendrá lugar el 11 de febrero en Washington, por iniciativa de Estados Unidos, en un contexto en que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa su propia doctrina para la región.

El mitin fue convocado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine. A la delegación argentina la liderada Marcelo Dalle Nogare , recientemente designado por Javier Milei como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a propuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti.

“Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de las alianzas sólidas, la cooperación continua y los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales y terroristas, así como los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regional”, afirmaron en un comunicado del gobierno de EEUU.

Dalle Nogare es vicealmirante de la Armada Argentina, egresado de la Escuela Naval Militar en diciembre de 1987, integrante del Cuerpo Comando del Escalafón Naval y oficial de Estado Mayor de la Armada. Cuenta con una licenciatura en Sistemas Navales y un máster en Dirección Estratégica y Tecnología, un perfil que se considera funcional a la dinámica de la cumbre, centrada en planificación, interoperabilidad y proyección de poder militar.

El encuentro tendrá lugar en el marco de un contexto beligerante tanto en América Latina y el Caribe, por el conflicto de Venezuela, como en el resto del planeta, con Europa definiendo el futuro de la guerra en Ucrania con Rusia, mientras EEUU presiona a la OTAN por la Cúpula Dorada en Groenlandia.

En la reunión estarán presentes los enviados de los principales países de América junto con representantes de Europa, como Reino Unido, Francia y Dinamarca. Según información del Pentágono, que recogieron medios internacionales como The New York Times, es una cumbre poco habitual por la cantidad de altos mandos militares.

El objetivo del encuentro es mejorar la coordinación de las acciones en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. También intercambiarán información sobre amenazas comunes y desafíos emergentes en materia de defensa.

La participación Dalle Nogare será su primer compromiso internacional de alto nivel tras su reciente ascenso. Es vista como una señal concreta del rumbo que el Gobierno busca imprimir a la política de defensa.

La presencia argentina en la cumbre de jefes de Estado Mayores del hemisferio occidental es una nueva señal de la relación simbiótica a nivel político y económico que atraviesan los gobiernos Trump y de Milei y, según consideran en el Gobierno, es una nueva oportunidad para reposicionar al país en las principales esferas de influencia en materia de seguridad.