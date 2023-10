El video viral de Antonio Cafiero sobre cómo debe comportarse un funcionario público

El ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires renunció a su cargo y también declinó sus aspiraciones en la lista de concejales de su municipio Lomas de Zamora.

Las imágenes se difundieron a modo de reflexión tras lo ocurrido con Martín Insaurralde , y denotaron un breve pero sincero discurso del ex Gobernador de la provincia de Buenos Aires, que cae como anillo al dedo en esta situación.

Las palabras de Antonio Cafiero

"Hay un precepto constitucional que dice que las acciones privadas de los hombres quedan solo quedan reservadas al juicio de Dios. Esto vale para todos, menos para algunos, o menos para alguien", iniciaba Cafiero en su mensaje.

Y agregaba con contundencia: "Los que tenemos vida pública, no tenemos derecho a tener vida privada. Esto es doloroso, pero así tiene que ser. Nosotros tenemos que tener la suficiente transparencia para que la gente que nos acompaña, con su voto, con su apoyo, sepa qué somos, cómo somos, no solo en la vida pública, sino también en la relativa intimidad de nuestra vida privada".

"El hombre público no solo debe ser honesto, sino también parecerlo. La vida pública es una vida muy sacrificada, y el que no esté dispuesto a asumir estos sacrificios, que no se dedique a la cosa pública, que se quede en la esfera privada", remarcaba.

A modo de cierre, el ex ministro de Comercio Exterior y Economía dejaba en claro que "el hombre público, y lo sé por experiencia, si no sabe afrontar el juicio de sus pares y de sus compatriotas, también poniendo de relieve cuál es su vida privada, mejor que no dedique a la política".