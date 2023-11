Elecciones 2023: quiénes no están obligados a votar en el balotaje

Restan pocos días para el comienzo de la tercera elección presidencial, el balotaje , que tendrá como candidatos a Sergio Massa , de Unión por la Patria (UP) y a Javier Milei , de La Libertad Avanza (LLA) . ¿Quiénes no están obligados a votar?

El voto, tanto en estas elecciones como en toda la historia, es universal, igual, secreto y obligatorio para las personas de entre 18 y 70 años, porque así, lo determinan, según el Gobierno, "la Constitución Nacional y la ley. Sin embargo la ley no sanciona a los menores de 18 años que no voten y los mayores de 70 años están exceptuados de la obligación de votar: si quieren, pueden votar pero si no votan, la ley no los sanciona".