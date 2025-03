Elecciones 2025: en Catamarca, el PJ no descarta un frente junto a la UCR y CC contra La Libertad Avanza

"Hay muchos sectores del radicalismo que coinciden con la gestión municipal y no están coincidiendo con la gestión nacional o no se sienten identificados con esa política, quizás habría que comenzar a conversar para incorporarlos", sostuvo Saadi en una entrevista en Ancasti Streaming. "No me gusta hablar de la oposición pero el radicalismo es un partido muy importante en la provincia con referentes importantes, al igual que la Coalición Cívica, y habría que ver cómo funcionan en este esquema. Si uno va a la UCR, creo que están muy lejos del anarcocapitalismo", agregó.