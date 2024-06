Escándalo de los alimentos: venden por Facebook la leche que entregó el Gobierno

En tanto, "CONIN deberá certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores", se agregó.

Días atrás, el Gobierno desmintió que Pettovello haya presentado su renuncia. Manuel Adorni, vocero presidencial, fue el encargado de aclarar la situación y sostuvo que "jamás estuvo por renunciar. A pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino cada día que avanzamos hacia el ordenamiento de la Argentina".

Ahora, ha sido la propia ministra la que salió a confirmar que no renunciará a su cargo. Delante de simpatizantes que se congregaron en el Obelisco como muestra de apoyo, Pettovelo les manifestó: "No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo (Javier Milei) y a mi amigo solo no lo voy a dejar".

“Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... y yo la voy a seguir sacando”, manifestó la ministra de Capital Humano.