Evo insiste y multiplica campaña en la Capital

En su discurso, Evo aseguró queque durante su gestión, el país fue “seis años primero en crecimiento económico en Sudamérica, algo que nunca había pasado”, y sostuvo que el capitalismo es “el peor enemigo de la humanidad”. En el estadio del barrio porteño de Flores, con tres tribunas y el campo de juego colmados de asistentes de la comunidad boliviana, el expresidente dijo que “el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad; una cosa es tener propiedad privada, todos tenemos propiedad privada; el problema es la concentración de muchos recursos en pocas manos, esa es nuestra diferencia”.

Después dio algunos números relacionados con la economía y aseguró que “hemos demostrado que sin el FMI (Fondo Monetario Internacional) podemos tener una Bolivia sólida” y que “durante 20 años de neoliberalismo la renta petrolera era de 3.000 millones de dólares y luego de la estatización era de 38.000 millones”.

“Cuando llegamos al gobierno había 38,2% de extrema pobreza y a diciembre del año pasado había menos de 15%”, aseguró. Destacó que durante los casi 14 años en que gobernó, Bolivia estuvo “seis años primero en crecimiento económico en Sudamérica, algo que nunca había pasado”.

“Ahora que me provocaron, que me expulsaron, que quieren que no vuelva a Bolivia, voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana”, advirtió Morales.