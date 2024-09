Federico Sturzenegger criticó la huelga de pilotos: "Paran porque no les dieron los asientos en business"

"No se justifica el déficit de Aerolíneas Argentinas porque pueden cobrar lo que quieren . El aumento salarial va a ser de 0% porque ellos tienen la capacidad de ahorrar y adecuar su planta. Si no hacen el ajuste no vamos a permitir que gasten más a costa del contribuyente", detalló el funcionario sobre la situación actual de la aerolínea.

Vuelos Cancelados Paro Aeronauticos El paro de aeronáuticos finalizará este sábado a las 12. Mariano Fuchila

Además, Sturzenegger aseguró que "el Gobierno se mantiene muy firme" ante las medidas de fuerza de los aeronáuticos y destacó que "por eso se reglamentó el servicio aeronáutico como esencial para que si hay una huelga mantengan el 50% del servicio". Por último, concluyó: "Sería un excelente momento para reimpulsar la privatización de la empresa que propusimos en la Ley Bases".

Federico Sturzenegger opinó sobre la inflación y adelantó cómo será el Presupuesto 2025

En declaraciones radiales, el ministro analizó la situación actual en referencia a la inflación y adelantó información sobre el Presupuesto 2025 que presentará Javier Milei el próximo domingo ante el Congreso. A pesar de que el índice de precios se mantiene hace varios meses en el rango del 4%, el funcionario celebró lo logrado por la gestión libertaria y justificó: "si se miran los procesos de desinflación mas exitosos en el mundo, uno se puede dar das cuenta que hubo muchos meses ‘que si que no’, hasta que se consolidó".

"No se puede ver a ningún economista al que se le pregunte si lo que hizo el gobierno de eliminar todas las fuentes de déficit fiscal que eso no va a generar una baja de la inflación», detalló Sturzenegger. Además, el funcionario agregó: "Lo importante es mantener la consistencia, tardara un mes mas o unos menos pero no se va a encontrar a nadie que diga que ese no es el camino".

javier milei sturzenegger espert caputo.jpg El funcionario también celebró el veto a la ley jubilatoria.

En relación con el Presupuesto 2025, el ministro adelantó que el proyecto prevé una baja del gasto en caso de que la inflación fuera inferior a la prevista. "Acá podía darse, ¿qué pasa si la inflación es menor? Te va a quedar un gasto adecuado a esa pauta. La ley indicará el mecanismo que indicará cómo se ajusta el gasto para abajo", detalló.

Esto representa un cambio sutil ya que, hace algunos días, el Presidente había explicado que ante esa eventualidad, su respuesta iba a apuntar a la baja de impuestos, algo que no fue abarcado por el ministro. Por último, Sturzenegger aseguró que Milei "va a llevar una propuesta de presupuesto que va a tener equilibrio fiscal y una regla" de déficit cero.