Raverta: "Queremos un FGS para los más de 7 millones de jubilados"

Periodista: ¿Cómo es la ley para reforma el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y como se llegó a un consenso para llevarla adelante?

Fernanda Raverta: El proyecto de ley de defensa de los activos ingresó con la firma del presidente de la Nación con la idea de debatir problemas que tenemos desde el FGS, pero que también tienen los gobernadores que se asocia a una deuda grande. Es una deuda de $101.000 millones que los gobernadores tienen con el Fondo, pero que además es una deuda que el Fondo tiene que cobrar. 800.000 jubilados mes a mes tienen que ir cobrando la reparación histórica, esto genera una complejidad profunda porque el FGS es un stock, es un fondo que no puede hacerse cargo de un flujo constante y permanente. Por lo tanto, la solución que propone esta ley es, por un lado, fijar una nueva forma de financiar esa deuda que tienen las provincias con el FGS y por el otro que la obligación de pagar la reparación histórica lo haga el Ministerio de Economía a través del Tesoro.

Fernanda Raverta ANSES Entrevista 4

P.: ¿Cómo dejó el macrismo el FGS?

F.R.: No solo que el FGS cuando asumimos lo encontramos desfinanciado, además lo encontramos con dificultades para cumplir con el objetivo que tiene que es acompañar la producción de la Argentina para vivir en un modelo de crecimiento con inclusión social, sino que además nos dejó esta trampa que tiene que ver con esta ley que queremos modificar para poder tener un FGS para los más de 7 millones de jubilados y no solamente para los 800.000 de la reparación histórica, que además tendrían el problema de que en poco tiempo no tendrían más fondos para que le sigan pagando.

P.: ¿Y qué cambia eso?

F.R.: Esto de pensar un sistema de seguridad que abrace y ponga ese sujeto como el principal objetivo de políticas públicas que es cuidarlos, que es estar cerca, que es tener un gobierno empático que pueda ponerse en su lugar. Eso se hace a partir de los ingresos y de definiciones políticas en materia presupuestaria que el Presidente hace cuando esos ingresos no son suficientes. El Fondo de Garantía tiene que estar cuando hay una situación excepcional de déficit para pagar jubilaciones y pensiones.

Fernanda Raverta ANSES Entrevista 5

P.: ¿Pensás que puede haber presiones para que el Gobierno baje el gasto?

F.R.: Yo creo que después de la pandemia no hay argentino y argentina que no quiera que tengamos políticas activas de protección social, que no haya hambre. La pandemia nos da la oportunidad y esa discusión se va a dar.

P.: ¿Al sector privado lo ves colaborativo?

F.R.: Creo que aprendimos. Nadie se salva solo. El sector privado es parte de una comunidad que quiere desarrollarse. Entonces, si el sector privado se desarrolla, genera empleo si tiene un nivel de protección, un Estado que garantiza las reglas del juego e intervenga sobre ese sector, como la Asistencia al Trabajo y a la Producción. Más de 2 millones y medio de trabajadores cobraron la mitad del salario por una decisión política de un Estado que decidió y definió cuidar al sector privado. El Estado, el tercer sector y el sector privado en comunidad, desarrollándose, creo que la salida es colectiva, y así va a ser después de la pandemia.

Fernanda Raverta ANSES Entrevista 6

P.: ¿Y cómo puede interactuar el Gobierno con quien no lo vea así?

F.R.: Con inteligencia. El Presidente está hablando de la inteligencia del Estado. Tenemos que ser inteligentes para poner la Argentina en marcha y de esa manera encontrar las herramientas.

P.: ¿Puede haber buena convivencia entre el Gobierno y los empresarios?

F.R.: Es el Estado el garante de poder generar condiciones de igualdad para poder desarrollarse individualmente. Si se desarrollan las familias, se desarrolla la Argentina. Tiene la responsabilidad, el Estado, de generar las condiciones. Durante 4 años el esfuerzo de los argentinos fue mayor y llegar a fin de mes era muy difícil. Ahora es con tu esfuerzo y las condiciones que genera el Estado. No es con una política de Estado alejada de la empatía y la inteligencia. No es con un modelo económico donde muy pocos crecen. Es con un Estado presente garantizando condiciones para que las familias puedan lograr el resultado que se propongan.