Fin de la espera en La Plata: Julio Garro reconoció su derrota pero no felicitó a Alak

"Nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió. Por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre", opinó.

Además, dijo que "siempre buscamos fue cuidar el voto de cada uno de ustedes para que el próximo intendente sea el que realmente quiere la mayoría. Siempre voy a defender los valores republicanos. Lo hago desde que decidí involucrarme en política, lo hice en estos 8 años como intendente y lo seguiré haciendo desde el lugar que me toque".

Sé que los últimos días estuvieron cargados de indefiniciones. Por eso, y para llevar claridad en este contexto, quiero aclarar algunas cuestiones.



Luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura… — Julio Garro (@JulioGarro) November 4, 2023

Julio Alak, intendente electo de La Plata: "Celebro la decisión de Julio Garro"

El futuro intendente de La Plata, Julio Alak, también utilizó sus redes sociales para referirse a la definición electoral y a la actitud del actual jefe comunal. "Celebro la decisión del intendente Julio Garro de reconocer la victoria de Unión por la Patria en la categoría intendente de La Plata", escribió.

Posteriormente, añadió: "En el aniversario de los 40 años de democracia, es tiempo de derribar muros y construir puentes para el progreso de la ciudad y el bienestar de todos los platenses".

Julio Alak, actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, fue intendente de La Plata durante 16 años: desde 1991 hasta el 2007. Abogado recibido en la UNLP, donde ejerce como profesor, es miembro del Consejo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fue ministro de Justicia de la UNASUR. Además, fue presidente de Aerolíneas Argentinas entre el 2008 y el 2009 y ocupó la titularidad del Ministerio de Justicia de la Nación en el período 2009-2015