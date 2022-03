FMI: Guzmán defendió acuerdo, oposición no está convencida y activan reunión clave

“No hay una filosofía en la cual el Estado cumple un rol que daña, en lugar de ayudar a las posibilidades de desarrollo económico y social”, manifestó Guzmán, quien luego agregó: “La forma concreta en que eso se refleja en el acuerdo es que no hay ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay reforma previsional, la actualización de los haberes jubilatorios se seguirá rigiendo sobre la base de la ley vigente, aprobada y sancionada el año anterior, y no hay ninguna reforma laboral”.

En varios tramos de su mensaje, el ministro deslizó que el programa “no agrega un solo dólar” respecto del programa de 2018 de la gestión Cambiemos, que no pasó por el Congreso, tal como ahora plantea la ley sancionada por el kirchnerismo. Sobre eso apuntó el macrista Luciano Laspina, al considerar el trámite -“la doctrina Guzmán”, dijo- como “contrario a la Constitución”.

Según Laspina, “es inaceptable aceptar que el Congreso apruebe o rechace programas que son potestad de la administración de otro poder. Sí podemos hacerlo sobre el endeudamiento público y por eso estamos acá. Pero nos quieren hacer socios de un ajuste inevitable”, disparó el legislador santafecino, que tampoco olvidó de consultar sobre miles de millones de dólares de deuda que sumó el gobierno de Alberto Fernández.

Minutos antes, y tras reiterar los puntos principales del entendimiento con el FMI, el funcionario resaltó tres claves desde lo macroeconómico: el crecimiento de las reservas, un mejor resultado fiscal y el cese -paulatino- del financiamiento monetario del Central al Tesoro. Una cuarta sería, por lo relatado, “anclar” las expectativas de inflación.

La oposición criticó a Guzmán por no haber dado precisiones no sólo del ajuste que se activará, sino también sobre las tarifas energéticas, como planteó el radical -de Evolución, no del bloque de Mario Negri- Martín Tetaz. Quien fulminó al kirchnerismo sobre el latiguillo de la “fuga de dólares” fue Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

Mensaje

“Nos encontramos ante una circunstancia: la Argentina no tiene los fondos para hacer frente a los vencimientos de 2022 y 2023. Esta es nuestra responsabilidad: evitar un escenario de default generalizado para la Argentina”, afirmó Manzur.

El jefe de Gabinete además expresó: “Es el mejor acuerdo posible. Por eso, apelo al arte del diálogo, a generar los consensos necesarios y a poner por arriba de las cuestiones sectoriales y políticas partidarias y pensar en lo mejor para nuestro país, para la Argentina”.

Revalúo inmobiliario

Una fuerte polémica se dio cerca del final del primer día de debate -continuaba al cierre de esta edición- por el revalúo inmobiliario que intentó explicar -con algunas trabas- la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La funcionaria anunció la aplicación de la fórmula que utiliza la Ciudad pero que, por ahora, se aplicará solo allí, y generó críticas.

Comisiones

Un puñado de legisladores camporistas tuvo que ser reemplazado antes del inicio del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Finanzas para no poner en riesgo un eventual dictamen de mayoría.

Agenda

Hoy continuará el debate con las exposiciones de empresarios, sindicatos, movimientos sociales y, aunque no parezca raro, el CONICET.