Los puentes para bajar las tensiones internas del Frente de Todos

En la misma línea, la funcionaria dijo que no es un problema la falta de comunicación entre el mandatario y la vicepresidenta porque hay "diálogo" en lo que importa.

GABRIELA CERRUTI.jpg La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Télam

En la búsqueda de acercar posiciones también se anotó Pablo Moyano. El sindicalista, quien visitó el viernes pasado la Casa Rosada y también se mostró este martes en la reunión entre el Gobierno, la UIA y los gremios, almorzó ayer con Alberto Fernández en Olivos. No venía de cualquier lugar, sino de la reunión en la Cámara alta en la que senadores del kirchnerismo dieron detalles de la iniciativa que propone pagar la deuda con el FMI con dinero de bienes no declarados en el exterior (proyecto que también tiene la bendición del albertismo, hecha pública por el propio Jefe de Estado). Junto a otros referentes gremiales, Moyano prometió militar la medida en las calles.

PABLO MOYANO Y ALBERTO FERNANDEZ.png

Según pudo saber Ámbito, el encuentro en la quinta presidencial fue "en buenos términos". Vale recordar que, como antesala a esta reunión, Moyano también encabezó un plenario sindical en el que hubo críticas a la política económica del Gobierno, y del que trascendió una foto suya con el diputado Máximo Kirchner.

NESTOR KIRCHNER Y PABLO MOYANO.png Pablo Moyano junto a Néstor Kirchner.

Otro de los funcionarios que minimizó la tensión en la interna del Frente de Todos fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien pidió que las diferencias entre el Presidente y su vice "se resuelvan a la brevedad".

En la misma línea, aseguró que la contienda entre las partes no impactará de cara a las elecciones presidenciales de 2023 porque aún "falta mucho tiempo para eso".

"Hablar de política hoy no tiene sentido. Todo tiene su momento. Hoy es el momento de gestionar y mejorar la macroeconomía para que la Argentina se encamine hacia la senda del crecimiento", afirmó en diálogo con La Gaceta de Tucumán.

manzur.jpg El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, minimizó las tensiones internas en el Frente de Todos.

No obstante, pese a las declaraciones del tucumano respecto al escenario electoral, fuentes allegadas a la Vicepresidenta aseguran que Alberto Fernández no cuenta con el visto bueno de la exmandataria para una posible reelección, de la cual el Presidente no se bajó cuando en un acto en José C. Paz habló de su "primer mandato".

Quien sí se puso el traje de candidato de cara a 2023 es el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. El tigrense se mostró con Cristina Fernández de Kirchner el fin de semana con motivo del homenaje a los veteranos de Malvinas. En tanto, la semana pasada convocó en varias oportunidades a la oposición y sectores económicos a "un acuerdo para consensuar políticas de Estado", convocatoria que en Casa Rosada se encargaron de aclarar varias veces que "cuenta con aval del Presidente".

Sin embargo, en público Massa denuncia que mirar "al 2023 es un error porque lo que la sociedad espera es soluciones, no problemas".

SERGIO MASSA CRISTINA KIRCHNER MALVINAS Cristina Fernández de Kirchner junto a Sergio Massa. NA

En declaraciones a la prensa el presidente de la Cámara también se unió a poner paños frías a la interna oficial, y pidió desprenderse "de las peleas y enfocarnos en lo que la sociedad necesita". "Hay que dejar atrás la pelea por el Fondo y mirar para adelante. Yo trabajé porque me parece que era el mejor acuerdo posible en este momento, hay que superar eso y cumplir el contrato electoral de 2019 como Frente de Todos", asegura.