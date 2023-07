Fuerte cruce Galmarini-Alonso por el gasoducto: "Ordinaria, ignorante y vulgar"

Seguido, redobló la apuesta e hizo un fuerte pronóstico electoral contra Galmarini : " Por suerte no vas a ser primera dama, así no das vergüenza internacional”, disparó este lunes Alonso en Twitter.

La discusión se originó con las acusaciones entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri que mantuvieron en vilo a toda la política. En Twitter, los dos pesos pesados cargaron por las responsabilidades en la construcción del GPNK.

La respuesta de Malena Galmarini no se hizo esperar. La precandidata a intendenta de Tigre le había dicho al expresidente que tardó cuatro años en preparar la licitación para la obra y que se “fugó” la plata que recibió de parte del FMI para “negocios de unos pocos”.

La esposa de Massa recogió el guante de nuevo y contraatacó a Alonso: “Laura, con las cosas que hiciste (o no hiciste) en la OA, vergüenza debería darte a vos. Cambiar las normas para poder ser directora de la oficina que no abordó la corrupción mientras gestionabas, eso sí que es vergonzoso”, escribió.

Embed 300 procesados por corrupción. Boudou y De Vido condenados e inhabilitados de por vida, entre otros. Y el mejor puntaje en el Índice de Transparencia Internacional. Te equivocás soy “mucho”. Tener un cargo y un chofer no me definen como persona.

Tengo una vida feliz! https://t.co/5BxAOuCcHN pic.twitter.com/BTtJoIiQ12 — Laura Alonso (@lauritalonso) July 11, 2023

La acusación fue en relación a lo que pasó en 2015, cuando se modificó la reglamentación para ese organismo del Estado con el fin de que Alonso pudiera asumir. La normativa exigía que el titular de la OA fuera una persona que tuviera al menos seis años en el ejercicio de la abogacía, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial; Alonso es licenciada en Ciencias Políticas.

Y no fue todo. Galmarini siguió la contienda y disparó: “Por suerte vos no sos nada hace mucho”, contra Laura Alonso. “Ordinaria, vulgar, no son ofensas; vos sos demasiado cajetilla para mí. Ignorante vamos viendo, ¿cuál es tu vara? Comparemos gestiones, ¿dale?”, continuó la dirigente de Unión por la PAtria y cerró con un “Besis”.

Este martes, Alonso replicó: "La terminal K del Gobierno tiene 300 procesados por corrupción”, sostuvo. Además señaló. "Tener un cargo y un chofer no te definen como persona. Tengo una vida feliz. Tengo más formación que vos y que cualquiera que ocupó antes ese rol. Logramos leyes y decretos, resoluciones inéditas, y cambios en materia de transparencia para el Estado y para las empresas privadas y del Estado”. Y sentenció: "No vas a ser primera dama”.