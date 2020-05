Gerardo Morales respaldó el impuesto a las grandes fortunas para financiar los gastos por coronavirus

"No me parece mal. En esta emergencia quienes están haciendo su mayor esfuerzo son los trabajadores, negociando a la baja sus salarios para preservar el empleo, y el sector público, que no recibe aumentos salariales, con una inflación que le come los sueldos. No conozco el proyecto en detalle, pero estoy de acuerdo con que los sectores más ricos realicen un aporte extraordinario", subrayó el mandatario provincial en una entrevista que brindó a La Nación.

En ese sentido, destacó que "la oposición tiene que tener un rol de acompañar y de ofrecer ideas para resolver los problemas que genera la pandemia. Eso sí, a nivel nacional también debe levantar su voz para evitar los abusos de poder y las arbitrariedades".

Morales se mostró a favor de las medidas restrictivas que tomó el Presidente cuando se inició la pandemia. “Las medidas que ha tomado Alberto Fernández las comparto. Si nos comparamos con Brasil, que tiene mil muertes por día, nosotros en la Argentina hemos salvado vidas. Al presidente (Jair) Bolsonaro habría que enjuiciarlo por criminal”, enfatizó.

En tanto, en su provincia "están esperando la autorización" del Gobierno Nacional para volver a clases el "el 15 de junio".

"El 15 de junio empezaríamos con las escuelas rurales con albergues; luego avanzamos con la totalidad de las escuelas rurales. En las primeras semanas de julio tenemos previsto arrancar con todas las escuelas urbanas con modalidad voluntaria: la idea es que un día por semana vayan los chicos de cada grado de primaria y de cada curso de secundaria", explicó.

Sobre la flexibilización de la cuarentena y el reestablecimiento de la actividad económica en Jujuy, consideró: "De los 90.000 comercios que funcionan en la provincia, unos 85.000 ya abrieron sus puertas. Quedan pendientes los boliches, salones de fiesta y las guarderías de niños. También habilitamos las caminatas, las salidas a correr, el ciclismo, el tenis, y vamos a seguir con otras actividades, según las condiciones sanitarias".