Garavano admitió la existencia de la "mesa judicial" macrista y reveló cómo funcionaba manipulación de la Justicia

Garavano insistió en que "es un relato disparatado" la acusación sobre que en esa mesa se armaban causas contra dirigentes kirchneristas.

"Es un gran armado propagandístico y falso para tratar de explicar lo que no se ha podido explicar que es que se hizo con esos millones que faltan de la obra pública que vimos por televisión, que hemos visto en bolsos, y para no explicar eso han inventado algo", se quejó el ex ministro.

Para Garavano, esas acusaciones muestran "la falta de respeto a las instituciones y a los argentinos" y aclaró que él se presentó en la causa.

"Es un relato absolutamente delirante con el que claramente que buscan justificar las cosas que no se han podido justificar en los expedientes judiciales que son las investigaciones de corrupción del kirchnerismo", sostuvo el exfuncionario nacional al ser consultado por la denuncia que pesa en su contra en la Justicia federal al ser consultado en el programa Código F por Radio Rivadavia.

La denuncia impulsada por el kirchnerismo refiere a que el extitular de la cartera judicial junto a otros miembros del entonces Gobierno de Cambiemos digitaban las causas por supuestos hechos de corrupción del kirchnerismo y que la llevaban ante la Justicia Federal para seguir su camino, un expediente que hoy tramita ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Hace un mes Garavano reconoció reuniones de la "mesa judicial" con Gustavo Arribas de la AFI y la coordinación con la inteligencia y la Justicia.