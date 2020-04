Preocupación en el Gobierno por el sector productivo

Si bien oficialmente no se confirmó que la cuarentena continuará después del 26 de abril, puertas adentro del Gobierno ya se admite que el aislamiento social continuará. La diferencia será que en esta oportunidad y como ya se está haciendo, “se irán incorporando de a poco más actividades”. Un freno importante es cómo evitar las aglomeraciones en el transporte público.

“Para que mucha gente se traslade a sus trabajos, aunque sea en horarios diferenciados, y mantengan la distancia, se necesitaría una flota de transporte que no existe”, confiesa una alta fuente oficial. Por esta razón, es que se está analizando utilizar para reforzar al actual sistema de transporte público, tanto micros de larga distancia como escolares, ambos sectores prácticamente parados.

La brutal caída de la recaudación impositiva fue otro indicador que hizo reaccionar al Gobierno para asistir de manera más amplia al sector productivo.

“La pandemia pone en riesgo la mitad de los puestos de trabajo”, señala un estudio de la consultora Ecolatina. Se trata de los casi 4,9 millones de asalariados informales y 4,4 millones de cuentapropistas, de los cuales alrededor del 60% se encuentra registrado.

Por su parte, un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) revela que 71% de las firmas no recibió asistencia del Gobierno en materia laboral; el 22% de las empresas adhirió a la baja o postergación de cargas patronales, 2% hizo uso de la asignación complementaria y 4% aplicó para los REPROs.

En tanto, la ayuda financiera se limitó al 22% de las empresas encuestadas que pudieron acceder a la línea de crédito bancaria a la tasa de 24% anual; no concretó la operación 20%; otro 20% no pudieron comunicarse con el banco o les pidieron hacer el trámite de manera presencial y 38% no intentó conseguir estos préstamos. El estudio también alerta sobre la gravedad de la situación ya que más del 90% de las empresas están en dificultades: 53% no registra operaciones, 39% están parcialmente operativas y se reduce a 8% el universo de las plenamente operativas.

Cabe recordar, que una de las primeras medidas anunciadas cuando comenzó la caurentena fue la instrumentación de los REPRO y el crédito al 24% de tasa de interés por 350.000 millones de pesos para pagar salarios de marzo.

La primera medida no se llegó a instrumentar y con relación a la segunda, recién al 20 de abril se indica que se “acordaron unos $150.000 millones”, como admitió el ministro de Producción, Matías Kulfas, al tiempo que criticó el accionar de la banca privada al indicar que “hemos encontrado problemas de todo”.

Esta línea de crédito continuará vigente coexistiendo con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

ATP para todas las empresas

“Lo que hemos cambiado es que esto es para todas las empresas independientemente de su tamaño, en la versión anterior habíamos hecho una categorización y modo de acceso en función del tamaño de las empresas, esto hoy ya no es así, todas las empresas pueden acceder a esto más allá de la cantidad de trabajadores que tengan” dijo Kulfas.

Con el propósito de abarcar la mayor cantidad se abrirá nuevamente la inscripción en la AFIP, por 48 horas no solo para aquellas empresas que no lo hayan hecho, sino también para monotributistas y autónomos.

El Gobierno decidió simplificar el trámite y ampliar el paquete de ayuda dada la prolongación de la cuarentena. Ya se inscribieron en el programa 420.000 empresas, que representan el 75% del total y se estima que esta cifra se ampliará.

El total de los fondos destinados a las diversas ayudas representan “unos$ 850.000 millones, que equivale al 3% del Producto Bruto”, explicó el titular de la cartera de Producción.

“Hemos evaluado la necesidad de ampliar el paquete de ayuda y de hacerlo más sencillo”, explicó Kulfas, durante la conferencia de prensa que brindó este lunes junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni.

Este paquete de ayuda tiene “como objetivo principal preservar el trabajo, preservar la economía nacional, dejar lo más fortalecido posible el entramado productivo para que después de esta pandemia esté lo más fuerte posible”, aseveró Moroni.

Más medidas

“El Estado Nacional va a pagar a través de la ANSES al comienzo de mayo, hasta el 50% del salario de todos los trabajadores del sector privado de empresas que se han visto afectadas por la pandemia”, indicó Kulfas. Se estima que con esta medida, “el 80% de los trabajadores del sector privado van a estar cobrando una suma que es la mitad del salario que cobraron en febrero”, dijo el ministro.

El pago será vía la ANSES y tendrá un piso equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) $16.875 y un techo de dos SMVM, es decir $33.750.

Otra de las medidas es el acceso a créditos a tasa cero, sin costo financiero y con garantía estatal para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos.

Estos préstamos serán acreditados directamente en la tarjeta de crédito y serán desembolsados en tres pagos. El banco será el pagador y el solicitante recibirá un aviso de parte de la AFIP. El crédito será pagado en 12 cuotas sin interés -el costo financiero será cubierto por el FONDER-.

Se simplificaron las condiciones para acceder a la reducción de hasta un 95% en el pago de contribuciones patronales, ya que este beneficio no es exclusivo, como era antes, para empresas de hasta 60 empleados. Aunque, Kulfas explicó que esta la rebaja será exclusivamente para sectores a los que les costará mucho tiempo recuperarse, como puede ser el turístico o el de gastronomía.