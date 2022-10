Hugo Moyano advirtió: "Si Macri gana en 2023 nos va a meter presos"

pablo y hugo moyano.jpg

Las críticas de Moyano a Macri

Ante la insistencia en los ataques, este miércoles Hugo Moyano salió al cruce y le dedicó varios pasajes de la entrevista en Radio 10. Lo tildó de “descerebrado”, ya que ”no puede aparecer y decir los disparates que dice”, exclamó el líder camionero. “No sé cómo algunos pueden seguir creyendo en él y permitiéndole que siga saliendo a hablar”, agregó en su descargo.

De este modo, Moyano salió al contraataque de los dichos de Mauricio Macri en las últimas semanas y le respondió a las críticas que hizo debido a “que en la Argentina se vive fuera de la ley”.

Allí Moyano disparó contra Macri: “¿Y él no está fuera de la ley? ¿Por qué no resuelve el tema del Correo Argentino? ¿Por qué no resuelve todos los temas que tiene pendientes, como los 44.000 millones de dólares que pidieron antes de irse y se lo distribuyeron todo entre la gente que lo apoyaba a él?”, aseguró.

El descargo del camionero continuó. “Mauricio Macri es un trastornado. Estoy seguro que si él vuelve a ser presidente nos va a querer meter presos", advirtió hoy Hugo Moyano, por lo que consideró que en 2023 “el pueblo argentino no se puede volver a equivocar”, en el caso que el expresidente sea candidato.

“Si esto nos pasa, sería un problema para todos los argentinos, pero sobre todo para los laburantes, porque pretenden sacarles todos los derechos a los trabajadores”, remarcó Moyano, ante una posible victoria electoral en 2023 del líder del PRO.

“Él es un instrumento del poder real que quiere adueñarse totalmente de nuestro país. Un instrumento del poder dominante del mundo, que utiliza a estos personajes”, indicó el sindicalista, quien insistió en que la persecución del macrismo a dirigentes y sindicalistas.