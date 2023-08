Javier Milei denunció "campaña sucia" por parte de Patricia Bullrich

Señor @andahazi , que es candidato al Parlasur de @PatoBullrich . Usted sabe que todo lo que se dijo en el programa del que usted fue parte hoy es una mentira flagrante? Sabe que ese señor no es candidato de La Libertad Avanza? Sabe que Río Negro no elige Senadores? Sabe que las…

En la misma línea, la fuerza que lidera Javier Milei se pregunta "¿Hasta cuándo la Justicia va a mirar para otro lado?". "Ningún fiscal de oficio va a hacer respetar el Código Electoral Nacional? Si aquellos que se dicen “defensores de la República” recurren a estas prácticas de lo peor de la política, ¿qué le queda al resto?", añaden.

En el mismo tono el comunicado apunta contra Patricia Bullrich y le pide disculpas públicas por lo sucedido: "Esperamos que se lo eche al impresentable que realizó estas burdas difamaciones. Si la Señora Bullrich tiene el coraje y los valores que dice tener es importante demostrar que estas tácticas arteras no fueron realizadas con su complicidad. Esperamos también que el ex Presidente Macri, que ha hecho de la honestidad y la transparencia una pieza central del discurso de su espacio político, repudie el accionar de los candidatos del espacio político que fundó".

Milei acusó a Patricia Bullrich de "operar con mentiras" en la campaña

Esta no es la primera vez que Javier Milei apunta contra Patricia Bullrich por "juego sucio" en el marco de la campaña electoral. Semanas atrás, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza aseguró que el entorno de la presidenciable del PRO realizó “operaciones con mentiras” en su contra.

El economista respondió en redes un comentario de un periodista y rechazó la idea que se haya asociado con otro espacio para perjudicar a Patricia Bullrich en la interna de JxC. Fue a raíz de ese comentario que un usuario de Twitter le cuestionó: “Flaco si le seguís pegando a la Bullrich te juro que lo voto al pelado Larreta en un posible ballotaje, deja de romper las pel... bastante que nos tiran de todos lados los medios al final Bullrich está sola es la única que levanta la bandera del cambio (sic)”.

El dirigente de La Libertad Avanza no dejó pasar ese mensaje. “Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...”, lanzó.

Según publicó el medio La Nación, desde el entorno de Milei ratificaron las acusaciones. “En las denuncias de las últimas semanas, desde el espacio se considera que estuvo la mano de Patricia Bullrich”, dijeron a ese medio.