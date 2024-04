Javier Milei disertará sobre "el futuro de las ideas de la libertad" en la Argentina

Javier Milei aseguró que prepara nuevas reformas para enviar al Congreso

Para el medio Bloomberg, el presidente de la Nación anticipó que enviará 4.000 reformas al Congreso: "No sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son 1000 reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes. Nosotros vamos a transformar la economía argentina".

Además, en las mismas declaraciones, hizo hincapié en la importancia de sus medidas y aseguró que con las primeras 1000 reformas, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania en materia de libertad económica. Sin embargo, agregó que ese no es su objetivo final, sino el de "tener niveles de libertad económica como los de Irlanda y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos".