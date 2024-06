Javier Milei habló de los incidentes fuera del Congreso: "No descarten la metodología de tirar muertos en las calles"

La contracara de estas noticias, señalan en la Casa Rosada, es la imagen de “la máquina de impedir” que es el Congreso, pero agregan que “estos desafíos son los que fortalecen a Milei, porque la gente quiere un cambio”.

Con relación a los episodios que se produjeron alrededor del Parlamento, con manifestantes que incendiaron autos y lanzaron bombas molotov, una alta fuente del Gobierno señaló a Ámbito que se trató de una “bestialidad”, que “en cualquier país del mundo me animo a decir que un acto así sería calificado de casi terrorismo” y agregó que “seguramente la ministra (Patricia) Bullrich ya estará identificando a los responsables y les hará pagar las penas”.

En este sentido, la Oficina del Presidente dio un comunicado en el que “felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.

Casta

En su discurso, Milei le volvió a pegar a la casta política, al advertir: “No descarten la metodología de tirar muertos en las calles” y sostuvo que para los políticos “su prioridad no es la sociedad que demanda a viva voz un cambio. No es el país que necesita ser reencausado para prosperar. Sino su interés personal y rastrero de la casta política que se resiste a ciertas reformas. Porque sabe que, si se hacen, esto va a funcionar y no vuelven más”.

Además, aseguró que el Gobierno tiene reformas estructurales pendientes que “va a llevar a cabo quiera o no quiera la política”, a la que denunció por haber tenido que gestionar durante los primeros seis meses con “la peor herencia de la historia” y sin “el Poder Legislativo y los instrumentos con los que todos los gobiernos, antes que el nuestro, han contado”.

“La política desde antes de asumir nos ha puesto palos en la rueda”, sostuvo, pero afirmó que “las ideas de la libertad son más fuertes”, y celebró que “a pesar de la casta política inmunda estamos venciendo a la inflación"

También, destacó los logros de su administración al aseverar: “Decían que no podíamos ajustar más de un punto del PBI, después se encontraron con que tuvimos superávit financiero todos los meses”, y adelantó que en el primer semestre el Tesoro tendrá excedentes. Agregó que “Llevamos ajustado hasta acá el equivalente a 15 puntos del PBI y lo hicimos en 6 meses. Mientras en diciembre discutíamos la hiperinflación, en abril de este año la inflación mayorista fue de poco más del 3%”.

Fiel a su estilo polémico, refutó a quienes sostienen que está subiendo impuestos (el economista Carlos Rodríguez lo dijo) y se refirió que “estamos devolviendo a la gente 15 puntos del PBI” a partir de la reducción de la inflación (señoreaje).

Las palabras de Milei desataron numerosos aplausos y ovaciones de los asistentes a la conferencia, como era de esperar en un encuentro organizado por la Fundación Libertad y Progreso fuertemente asociada al pensamiento del primer mandatario.

En una larga jornada, se disponía a seguir en la noche de este miércoles las discusiones en el Senado. Posteriormente, partirá con destino a Italia para participar de la reunión del G 7 -las naciones más poderosas de occidente- a la que fue invitado.