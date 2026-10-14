Javier Milei llega a EEUU: reuniones, premios y una agenda de dos días

El Presidente arribará este miércoles a Washington, en el quinto viaje al país en lo que va de 2026. Se reunirá con empresarios, participará de una gala por el Mes de la Herencia Hispana y hablará ante la Cámara de Comercio estadounidense.

El presidente Javier Milei llegará este miércoles a Washington para iniciar una nueva visita oficial a Estados Unidos , la quinta en lo que va del año, con una agenda que combinará encuentros con empresarios, distinciones y actividades diplomáticas. El viaje se enmarca en el alineamiento de la Casa Rosada con la administración de Donald Trump y tendrá también un componente político regional, en la antesala de la segunda vuelta electoral en Brasil.

El mandatario partió el martes a las 23, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno. La gira se extenderá hasta el jueves por la noche, cuando emprenderá el regreso al país. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el viernes por la mañana.

La agenda oficial comenzará por la tarde con dos reuniones vinculadas al mundo empresarial. A las 18.15, Milei se encontrará con Andy Kleinman, empresario e inversor argentino con trayectoria en el sector de la tecnología y el entretenimiento móvil. Media hora después, mantendrá una reunión con Harold Hamm , fundador y presidente emérito de Continental Resources.

El encuentro con Hamm se inscribe en la estrategia del Gobierno de promover oportunidades de inversión en el sector energético argentino, uno de los ejes que la administración libertaria busca posicionar ante empresarios e inversores internacionales. El empresario estadounidense es una figura vinculada al desarrollo del petróleo y el gas no convencional, una actividad central en la expansión energética de Estados Unidos.

Javier Milei concreta su quinto viaje a Estados Unidos en lo que va de 2026.

Por la noche, a las 20, el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana , donde recibirá el reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global. Milei también pronunciará un discurso durante el evento, en el que coincidirá con dirigentes y referentes cercanos al Partido Republicano.

La actividad tendrá además una dimensión política vinculada a Brasil. En la gala participará Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición brasileña. La presencia compartida se producirá a menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral prevista para el 25 de octubre, en la que Flávio competirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Discurso ante empresarios y una actividad contra el antisemitismo

La segunda jornada de la gira estará concentrada en la presentación del programa económico argentino ante interlocutores estadounidenses y en las actividades diplomáticas. El jueves, a las 11.20, Milei hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Durante esa actividad, el mandatario recibirá el premio “Global Champion of Free Enterprise”, una distinción que reconoce su defensa de la libre empresa y la libertad económica. El Gobierno busca aprovechar este tipo de encuentros para presentar las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 y promover a la Argentina como destino de inversiones.

Por la tarde, a las 17, el Presidente participará en la Embajada argentina en Washington de un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), bajo la presidencia argentina del organismo. La actividad estará centrada en el diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

La visita concluirá ese mismo jueves. A las 21, Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la Argentina, donde tiene previsto arribar el viernes a las 8.30.

El viaje será seguido por una nueva salida al exterior la semana próxima. El Presidente tiene previsto viajar a España, donde desarrollará actividades en Madrid y mantendrá encuentros con referentes políticos y empresariales, en otra escala de su agenda internacional.